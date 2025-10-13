Francia cede un empate ante Islandia y tiene que esperar

La selección francesa, que contaba sus partidos por victorias, empató 2-2 en Reikiavik ante la de Islandia y tendrá que esperar para sellar su pase al Mundial de 2026, en cuya fase de clasificación suma 10 puntos, tres más que Ucrania y seis de margen sobre su rival de este lunes.

Sin Kylian Mbappé, lesionado y de vuelta en Madrid, y sus principales armas ofensivas, la selección francesa no pudo pasar del empate en el Laugardalsvöllur. Christopher Nkunku y Jean-Philippe Mateta marcaron para los ‘bleus’, que tendrán que buscar su clasificación matemática para la Copa del Mundo el 13 de noviembre contra Ucrania en el Parque de los Príncipes y tres días más tarde en Azerbaiyán.

Francia tuvo muchas dificultades para poner en aprietos al equipo islandés. Victor Palsson puso en ventaja a Islandia a los 39 minutos al aprovechar un doble error de William Saliba y Eduardo Camavinga para batir a Mike Maignan en el primer disparo a puerta de los locales.

El equipo de Didier Deschamps no pudo aprovechar en el primer tiempo las ocasiones de lasa que dispuso. Una antes del tanto islandés con un disparo a bocajarro de Christopher Nkunku, un cabezazo de Michael Olise atajado por Olafsson y una sacada en la línea de Mikael Egill Ellertsson en el tiempo añadido del primer capítulo.

En la segunda mitad el ritmo del juego creció y Nkunku devolvió las tablas al marcador en el minuto 63 poco después de haber fallado una clara ocasión. Y Francia se puso por delante cinco más tarde con el primer tanto de Jean-Philippe Mateta con su selección, tras recibir un centro de Maghnes Akliouche.

No fue la noche de los Bleus y quedó claro en el minuto 70, cuando Kristian Hlynsson anotó el 2-2 que iba a ser definitivo. El jugador del Twente, que se estrençp como goleador con Islandia, culminó una brillante jugada en ataque que arrancó por la banda derecha.

- Ficha técnica:

2 - Islandia: Olafsson; Palsson, Gretarsson, Ingason, Tomasson (Thorsteinsson, m.61); Ellertsson, Johannesson (Anderson, m.85), Haraldsson; A. Gudmundsson (S. Thordarson, m.85), Gudjohnsen (Hlynsson, 46+), Magnusson (Willumsson, 47+).

2 - Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Camavinga (Thuram, m.75); Olise, Thauvin (Akliouche, m.63), Nkunku (Coman, m.75); Mateta (Ekitike, m.89).

Goles: 1-0, m.39: Palsson. 1-1, m.63: Nkunku. 1-2, m.63: Mateta. 2-2, m.70: Hlynsson.

Árbitro: Orel Grinfeeld (ISR). Amonestó a Camavinga (m.56) y Tomasson (m.60).

Incidencias: partido disputado en el estadio Laugardalsvöllur de Reikiavik ante unos 9.500 espectadores. EFE