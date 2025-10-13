13 oct. 2025
Fútbol Internacional

Scaloni no confirma a Messi como titular en Argentina

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, mantuvo el suspense sobre la presencia de Lionel Messi en el once titular que jugará un partido amistoso contra Puerto Rico, pero anunció que promoverá el debut de algunos jugadores.

Octubre 13, 2025 08:40 p. m.
Lionel Messi_57709408.png

Lionel Messi regresa en la Albiceleste para el amistoso ante Puerto Rico.

Foto: Gentileza

“Todavía no hablé (con Messi). Ahora tenemos el último entrenamiento y como siempre hacemos, hablaré con él y si está en condiciones, mañana jugará”, dijo a periodistas.

“A nosotros no nos deja de sorprender el impacto de Messi, cada vez que sucede nos quedamos con la boca abierta. Vamos a hablar con él y ver si está en condiciones de jugar, si volvió entiendo que está bien para jugar. Hoy lo consultaremos”, añadió.

Al ser consultado sobre las posibilidades de Lautaro Riveros, Aníbal Moreno y José Manuel ‘el Flaco’ López, Scaloni admitió: “Creemos que es un lindo partido para ver a los nuevos y que puedan demostrar su valía”.

Sobre, López, goleador del Palmeiras brasileño, dijo que “ha pegado un salto importante” y garantizó que “si todo va bien, tendrá su oportunidad mañana”.

Al ser consultado sobre Matías Soulé, cuyo representante afirmó la semana pasada que puede adoptar la nacionalidad italiana en caso de no ser citado por Argentina, Scaloni explicó que “está en el radar, como muchos otros chicos”.

Sobre Franco Mastantuono, quien se lesionó antes del partido amistoso ganado a Venezuela, destacó que “está capacitado” para ayudar a la selección.

Sobre la selección de Puerto Rico, anticipó que la han estudiado y sabe que no será un rival fácil. “El máximo respeto y que puedan disfrutar del partido”, añadió.

Scaloni dedicó elogios a la selección Sub-20, que invicta e imbatible se ha clasificado para las semifinales del Mundial sub-20 que se juega en Chile.

“Todos los que están trabajando en juveniles lo hacen con un amor a la camiseta y por querer que los chicos aprendan, es envidiable”, expresó.

“Contentos porque más allá del resultado hacen lo que uno les pide que es brindarse al máximo y por qué no algún día tener su chance con la selección”, agregó. EFE

Amistoso Internacional Lionel Messi Argentina
