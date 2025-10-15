“Preparados y mentalizados”

Recordemos que al Aborigen le igualaron 1-1 sobre el final en la anterior fecha, su rival fue Ameliano. Pero a pesar de ese resultado quedó como solitario líder de la clasificación con 33 puntos, a uno de su escolta Cerro Porteño.

Martínez enfatizó además que desde inicio de año el propósito siempre fue disputar todos los partidos como una final. “Venimos conversando nosotros que desde el comienzo del año que todos los partidos los íbamos a tomar así, como una final”, expresó. Por otra parte, se puede destacar que la Asociación Paraguaya de Fútbol ya calendarizó la jornada 19 donde se medirán ambos candidatos a ganar el Clausura 2025. El duelo será el domingo 2 de noviembre desde las 20:00 en La Nueva Olla.