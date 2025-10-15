15 oct. 2025
Guaraní

“Preparados y mentalizados”

“Estamos trabajando con todo, pensando en lo que va a ser ese compromiso importantísimo contra Recoleta. Preparados y mentalizados para ver lo que va a ser ese juego. Tranquilo, porque hicimos un esfuerzo muy grande el otro día”, dijo Luis Martínez, futbolista de Guaraní durante la charla en zona mixta después del entrenamiento matutino.

Octubre 15, 2025 07:27 a. m. 
Por Redacción D10
luis martínez_63633593.jpg

Protagonista. Luis Martínez clave en la estructura del Aborigen.

Recordemos que al Aborigen le igualaron 1-1 sobre el final en la anterior fecha, su rival fue Ameliano. Pero a pesar de ese resultado quedó como solitario líder de la clasificación con 33 puntos, a uno de su escolta Cerro Porteño.

Martínez enfatizó además que desde inicio de año el propósito siempre fue disputar todos los partidos como una final. “Venimos conversando nosotros que desde el comienzo del año que todos los partidos los íbamos a tomar así, como una final”, expresó. Por otra parte, se puede destacar que la Asociación Paraguaya de Fútbol ya calendarizó la jornada 19 donde se medirán ambos candidatos a ganar el Clausura 2025. El duelo será el domingo 2 de noviembre desde las 20:00 en La Nueva Olla.

Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
