Lunes de empates en la División Intermedia

El duelo se disputó en el estadio Gunther Vogel.

Mientras que en otro juego, Carapeguá y Tacuary se dividieron los puntos tras sellar el empate 2-2 en el estadio Municipal de Carapeguá. Los goles fueron convertidos por Marcos Miers (7’) y Jonatan Blanco (16’) para la visita. Por parte del Potro anotaron Isaías Gavilán (10’) y Marcos Benítez, desde el punto penal a los 67’.

La fecha 25 arrancará este jueves con dos partidos. En cuanto a la tabla de posiciones, Rubio Ñu lidera con 47, el 12 de Junio VH (42), Capiatá (41), San Lorenzo (39) y Resistencia (35) entre los primeros 5 de la tabla.