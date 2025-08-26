26 ago. 2025
Lunes de empates en la División Intermedia

En un duelo más que clave por aspirar a ser equipo de Primera División, San Lorenzo (39) y Capiatá (41) no se sacaron ventaja y festeja el 12 de Junio de Villa Hayes (42).

Agosto 26, 2025 07:18 a. m. • 
Por Redacción D10
Parejo. Rayaditos y auriazules no se sacaron ventaja.

Foto: IntermediaAPF

El duelo se disputó en el estadio Gunther Vogel.

Mientras que en otro juego, Carapeguá y Tacuary se dividieron los puntos tras sellar el empate 2-2 en el estadio Municipal de Carapeguá. Los goles fueron convertidos por Marcos Miers (7’) y Jonatan Blanco (16’) para la visita. Por parte del Potro anotaron Isaías Gavilán (10’) y Marcos Benítez, desde el punto penal a los 67’.

La fecha 25 arrancará este jueves con dos partidos. En cuanto a la tabla de posiciones, Rubio Ñu lidera con 47, el 12 de Junio VH (42), Capiatá (41), San Lorenzo (39) y Resistencia (35) entre los primeros 5 de la tabla.

Redacción D10
