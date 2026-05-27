Blas Riveros es baja en Cerro Porteño

El zurdo Blas Riveros, lateral de Cerro Porteño, no completó el entrenamiento previo al juego por la Copa Libertadores, que será este jueves 28 de mayo ante el Sporting Cristal en el cierre del semestre.

La lesión de Riveros no tiene relación con el problema en el aductor que lo dejó tres meses afuera. El problema de ahora sería una pubalgia, un dolor en la zona que complica la movilidad del futbolista.

Con este inconveniente, Riveros queda prácticamente descartado de la lista de Gustavo Alfaro, que será el próximo 1 de junio, para la Copa Mundial de Norteamérica 2026.

Blas volvió a tener unos minutos en el partido frente a Rubio Ñu, por la fecha 22 del Torneo Apertura. Sin embargo, no jugaba desde el 26 de febrero ante Olimpia, en donde solo pudo completar 7 minutos en cancha por problemas en el aductor.