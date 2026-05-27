27 may. 2026
Cerro Porteño

Cerro mantiene base copera

Cerro Porteño ya enfoca toda su atención en el duelo decisivo de mañana ante Sporting Cristal, desde las 19:00, en La Nueva Olla, por la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Mayo 27, 2026 07:23 a. m. • 
Por Redacción D10
fasd jfkñasfj ñañfas_67604515.jpg

Confirmado. Gustavo Velázquez será uno de los titulares.

El plantel dirigido por el DT Ariel Holan llega con la moral alta tras cerrar el Apertura con triunfo 2-0 sobre Rubio Ñu y, además, luego de la resonante victoria (1-0) ante Palmeiras en Brasil, resultado que aseguró la clasificación azulgrana a los octavos de final.

Ahora, el gran objetivo será terminar como líder de la serie y para ello necesita mínimamente del empate.

En cuanto al probable equipo, Holan mantendría gran parte de la base que viene compitiendo en la Libertadores, apostando nuevamente a la solidez defensiva y a la intensidad en el ataque. El plantilla principal se movilizó ayer en el campo auxiliar.

Del lado peruano, el Sporting Cristal llegará golpeado por importantes ausencias. El conjunto limeño tendría hasta cinco bajas confirmadas. El lateral brasileño Cristiano Da Silva está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Juan Cruz González y Santiago González quedaron descartados por lesión. Además, Luis Iberico y Felipe Vizeu siguen en evaluación médica.

En cuanto a la venta de entradas, según los últimos reportes ascendió a 15.000 las boletas ya vendidas para el juego. Sin embargo, La Nueva Olla tendrá un marco importante en Barrio Obrero.

Cerro Porteño Copa Libertadores Ariel Holan
Redacción D10
Más contenido de esta sección
aabe.jfif
Cerro Porteño
La reacción viral de Davo Xeneize al triunfazo de Cerro Porteño en Brasil
VIDEO. El streamer argentino Davo Xeneize celebró la victoria de Cerro Porteño sobre Palmeiras y su reacción se volvió viral en redes sociales.
Mayo 21, 2026 12:30 p. m.
FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-CERROPORTENO
Cerro Porteño
Enrique Biedermann: “El planteamiento salió a la perfección”
Enrique Biedermann, directivo de Cerro Porteño, destacó que la estrategia de Ariel Holan fue brillante para llevarse un triunfo histórico ante Palmeiras.
Mayo 21, 2026 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
aabe.jfif
Cerro Porteño
Lo que dijo Abel Ferreira tras la victoria de Cerro Porteño
Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, habló luego de la derrota de su equipo ante Cerro Porteño por Copa Libertadores.
Mayo 21, 2026 11:53 a. m.
FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-CERROPORTENO
Cerro Porteño
Cecilio Domínguez: “Holan me motivó”
Cecilio Domínguez, una de las grandes figuras del triunfo de Cerro Porteño ante Palmeiras reconoció que recibió una motivación especial de su entrenador Ariel Holan.
Mayo 21, 2026 10:25 a. m.
 · 
Redacción D10
20260521_091101_0000.jpg
Cerro Porteño
Ariel Holan: “El gran mérito fue estar enfocados”
Ariel Holan, técnico de Cerro Porteño, hizo hincapié a las claves del histórico triunfo obtenido ante Palmeiras.
Mayo 21, 2026 09:12 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260520-WA0278.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño da el batacazo en Brasil
Cerro Porteño dio la nota al superar a Palmeiras en Brasil en un estratégico partido del equipo de Ariel Holan logrando un triunfo histórico.
Mayo 20, 2026 11:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más