Cerro mantiene base copera

El plantel dirigido por el DT Ariel Holan llega con la moral alta tras cerrar el Apertura con triunfo 2-0 sobre Rubio Ñu y, además, luego de la resonante victoria (1-0) ante Palmeiras en Brasil, resultado que aseguró la clasificación azulgrana a los octavos de final.

Ahora, el gran objetivo será terminar como líder de la serie y para ello necesita mínimamente del empate.

En cuanto al probable equipo, Holan mantendría gran parte de la base que viene compitiendo en la Libertadores, apostando nuevamente a la solidez defensiva y a la intensidad en el ataque. El plantilla principal se movilizó ayer en el campo auxiliar.

Del lado peruano, el Sporting Cristal llegará golpeado por importantes ausencias. El conjunto limeño tendría hasta cinco bajas confirmadas. El lateral brasileño Cristiano Da Silva está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Juan Cruz González y Santiago González quedaron descartados por lesión. Además, Luis Iberico y Felipe Vizeu siguen en evaluación médica.

En cuanto a la venta de entradas, según los últimos reportes ascendió a 15.000 las boletas ya vendidas para el juego. Sin embargo, La Nueva Olla tendrá un marco importante en Barrio Obrero.