Guaraní logra su primer triunfo a costa de San Lorenzo

Guaraní consiguió una victoria trabajada al derrotar por la mínima diferencia (1-0) a Sportivo San Lorenzo en el estadio Gunther Vogel, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura 2026.

El equipo dirigido por Ariel Galeano mostró mayor eficacia en los momentos decisivos y encontró la diferencia gracias a Matías López, quien convirtió el único gol del partido para encaminar el triunfo aurinegro a los 84 minutos de juego.

El Rayadito intentó reaccionar y buscó la igualdad con intensidad, pero se encontró con una defensa sólida de Guaraní, que supo administrar la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, el Legendario deja atrás el traspié sufrido en la fecha inaugural contra Luqueño y llega fortalecido de cara a los desafíos que se vienen, mientras que el Rayadito se quedó con las manos vacías pese a ofrecer una dura resistencia ante uno de los candidatos del certamen.