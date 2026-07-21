21 jul 2026
Fútbol Internacional

El defensor de Ameliano que interesa a San Lorenzo

El equipo argentino, San Lorenzo de Almagro, busca un reemplazante del colombiano Jhohan Romaña, y quiere contar con un argentino del plantel de Ameliano.

Julio 21, 2026 04:36 p. m. • 
Por Redacción D10
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Luca Andrea Falabella se encuentra en el interés de San Lorenzo.

Foto: Gentileza

El zaguero argentino Luca Andrea Falabella, una de las piezas claves de Sportivo Ameliano en el semestre pasado, está en la mira de San Lorenzo de Almagro de Argentina.

El Ciclón de Boedo ya presentó una oferta formal para quedarse con el pase del defensor central de 26 años, según afirma el medio afín al club de Boedo, San Lorenzo Primero. Busca resarcir económicamente a la V Azulada para interrumpir el vínculo que une a Falabella al club paraguayo.

El defensor llegaría como reemplazante de otro jugador extranjero que militó en el fútbol paraguayo: El colombiano Johann Romaña. Desde su llegada a Ameliano, el defensor bonaerense se consolidó en la zaga y sumó minutos importantes en el fútbol paraguayo, lo que despertó el interés del equipo argentino para reforzar su retaguardia.

La dirigencia paraguaya evalúa la propuesta económica recibida desde Buenos Aires, considerando que la salida del futbolista requerirá el pago de una compensación al tener contrato vigente.

Sportivo Ameliano San Lorenzo de Almagro Argentina
Redacción D10
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