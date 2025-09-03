Lucas Barrios, ilusionado con la Albirroja

Lucas Barrios charló este mediodía con Fútbol a lo Grande sobre la Selección Paraguaya a puertas de su vuelta a la Copa del Mundo.

El mundialista con la Albirroja en 2010, manifestó: “Todos estamos ilusionados de volver al Mundial, es un momento histórico de volver solo falta ese punto”, indicó.

La Pantera manifestó su alegría por el presente de dos de sus ex compañeros. “Feliz por este momento de Antolín en la selección menor donde va ir al Mundial igualmente, siempre hablo con Justo Villar siempre estamos en contacto con el grupo de Sudáfrica”, indicó.

Hablando de Sudáfrica, Lucas sacó pecho por la memorable participación de la Albirroja en el Mundial 2010. “Vemos el documental de España y ellos dicen que la selección más difícil de enfrentar en ese Mundial fuimos nosotros”, cerró.