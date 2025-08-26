Ángel Benítez, contento por la decisión de Julio César Cáceres

Julio César Cáceres estuvo en carpeta para la dirigencia de Olimpia tras la renuncia de Ramón Díaz, pero el entrenador paraguayo decidió respetar su contrato con Luqueño.
Ángel Benítez, mediocampista de Luqueño, manifestó: “Estamos contentos de que Julio siga con nosotros. Habló un poco antes del entrenamiento, pero luego ya nos pusimos a trabajar pensando en el próximo partido ante Olimpia (sábado a las 18:30)”, indicó.
Sobre su presente en la entidad auriazul, Benítez expresó: “Estoy teniendo esa continuidad que quería y me siento muy bien siendo fijo, nos complementamos muy bien con Sebastián Quintana”, detalló.
Por último fue consultado sobre la cinta protectora que vino utilizando en los últimos partidos. “Era por precaución, para el sábado ya dejaré de usar porque la herida ya cicatrizó", indicó.