Para Benítez, el duelo ante Cerro será una finalísima

“Tenemos que demostrar el sábado que podemos seguir escalando, el partido es una finalísima para nosotros”, expresó Fernando Benítez en charla con Fútbol a lo Grande tras ser consultado sobre la importancia de cortar la racha negativa de cinco partidos sin conocer la victoria.

El Auriazul en la jornada 14 del Clausura recibirá al Ciclón, el sábado desde las 17:00 en Itauguá. El equipo de Julio César Cáceres arrastra cuatro derrotas al hilo. Benítez señaló que la unión del grupo con cuerpo técnico sigue firme. “Siempre trabajamos bien, le damos el apoyo al profe (Cáceres) y sentimos su apoyo igualmente”, finalizó.