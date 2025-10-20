Los números finales de la era Zapag en superclásicos

Juan José Zapag dirigió su último superclásico como presidente de Cerro Porteño. Fue empate 1-1 ante Olimpia en La Nueva Olla por la fecha 17 del torneo Clausura 2025.

En total, entre Juan José y su hermano Raúl, quien también fue presidente por un periodo, tuvieron más de cinco decenas de clásicos.

Entre ambos, Cerro Porteño disputó 54 partidos ante el tradicional rival, entre el 2010 al 2025, de los cuales solo lograron 12 victorias, habiendo perdido en 20 oportunidades y registrando 22 empates.

Estos son los números finales en clásicos de la era Zapag en 15 años de gestión al frente del equipo azulgrana.

Desde enero del 2026, Cerro Porteño tendrá un nuevo presidente.