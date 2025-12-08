08 dic. 2025
Fútbol Internacional

Pepe Cardozo hace historia en Costa Rica

El Liberia del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo dio la sorpresa este domingo y se metió en las semifinales del Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica, fase en la que se enfrentará al Alajuelense, mientras que la otra llave la jugarán el Saprissa y el Cartaginés.

Diciembre 08, 2025 08:23 a. m. • 
Por Redacción D10
K.jpeg

El DT paraguayo metió a su equipo a las semifinales luego de 17 años.

Foto: ESPN

En la última jornada de la fase regular del torneo el Liberia empató sin goles en su visita al Cartaginés y consiguió el punto que necesitaba para amarrar el boleto a las semifinales como el cuarto lugar de la clasificación con 27 puntos, uno más que el bicampeón Herediano, que sorpresivamente se quedó fuera de la disputa del título.

Caracterizado por el orden de sus líneas y por el poder goleador del atacante paraguayo Fernando Lesme, el Liberia, que tiene su sede en la occidental provincia de Guanacaste, jugará las semifinales para la sorpresa de propios y extraños.

El bicampeón Herediano firmó una irregular campaña que la hizo llegar a la última jornada con la obligación de vencer como visitante al Pérez Zeledón, algo que finalmente ocurrió (1-3), pero dependiendo de una derrota de Liberia para clasificar.

El Liberia recibirá el próximo miércoles al Alajuelense, del entrenador Óscar Ramírez, que terminó como líder de la fase regular con 40 puntos, mientras que el partido de vuelta de la semifinal se efectuará el fin de semana.

La otra llave semifinales la jugarán el Saprissa, del técnico Vladmir Quesada, y el Cartaginés del entrenador argentino Andrés Carevic.

El Saprissa empató sin goles el pasado viernes en su visita al Sporting y aseguró la segunda casilla de la clasificación con 34 puntos, 6 más que el Cartaginés que finalizó en la tercera posición.

En el partido de ida de mitad de semana el Cartaginés será local y para al vuelta del fin de semana el anfitrión será el Saprissa.

José Cardozo Costa Rica Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
santiago arzamendia_64497678.jpg
Fútbol Internacional
Tres paraguayos en las semifinales en Argentina
Las semifinales del fútbol argentino tendrán lugar este domingo 7 y lunes 8 de diciembre, con partidos que prometen paralizar al país: Boca Juniors vs. Racing Club y el imperdible clásico platense entre Gimnasia y Esgrima y Estudiantes.
Diciembre 05, 2025 09:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Coppa Italia - Lazio vs Milan
Fútbol Internacional
Lazio acaba con el Milan de Modric de la Copa Italia
El Lazio apagó este jueves al Milan (1-0) en los octavos de final de la Copa Italia con el solitario gol de Mattia Zaccagni que dejó sin posibilidades de repetir final al combinado del croata Luka Modric, suplente en la derrota milanista.
Diciembre 04, 2025 07:45 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Manchester United vs West Ham United
Fútbol Internacional
El United no pasa del empate en Old Trafford
El Manchester United, castigado con un gol a siete minutos del final del francés Soungoutou Magassa, volvió a las andadas y no pasó del empate (1-1).
Diciembre 04, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
PORTO.jpg
Fútbol Internacional
El Vitoria remonta y deja sin Copa al Porto
El Vitoria Guimaraes aprovechó el desorden del Porto, que se puso por delante gracias al español Gabri Veiga, para sellar la remontada en Do Dragao (1-3) y alcanzar las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal.
Diciembre 04, 2025 07:35 p. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd - copia.jfif
Fútbol Internacional
Messi analiza “día a día” si jugará el Mundial 2026
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, aseguró que analiza “día a día” la posibilidad de jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que sería su sexta participación en la máxima cita del fútbol.
Diciembre 04, 2025 05:00 p. m.
G7Rr7_cXYAA_h13.jpeg
Fútbol Internacional
Leyendas expresan su entusiasmo antes del sorteo del Mundial 2026
Cuatro exfutbolistas que fueron protagonistas en los Mundiales expresaron este miércoles su entusiasmo con el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el verano de 2026 y cuyo sorteo será el viernes en Washington.
Diciembre 04, 2025 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más