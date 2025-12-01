01 dic. 2025
Cerro Porteño

Los millonarios premios para el plantel y una sorpresa

Miguel Carrizosa y Juan José Zapag sorprendieron en los festejos del campeón develando los montos que ganan los campeones del torneo Clausura y adelantaron un premio para “La mejor hinchada del país”.

Velázquez recibe el trofeo del campeón del torneo Clausura.

Cerro Porteño es campeón y el pueblo festeja. El Ciclón venció por 0-2 al Atlético Tembetary y con eso se coronó campeón del torneo Clausura 2025, sumando así su estrella número 35 en el fútbol paraguayo. El Azulgrana vive un momento especial luego de 4 años y lo celebra a lo grande.

Tras la consagración en Sajonia y la premiación, los festejos siguieron. En un momento, Miguel Carrizosa entregó al capitán Gustavo Velázquez las llaves de una camioneta 0KM que sería sorteada entre el plantel de jugadores, mientras que el presidente Juan José Zapag anunció que USD 1.000.000 sería repartido entre la nómina, luego redobló la apuesta y dijo que sortearía una Ferrari si se conseguía el Bicampeonato.

Las cosas no terminaron ahí, el directivo Carrizosa, dueño de una de las concesionarias más grandes del país, dijo que sorteará otro vehículo 0 KM entre los aficionados que asistan el sábado 6 de diciembre en la final de la Supercopa Paraguay 2025.

