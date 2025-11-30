Juan José Zapag se va de Cerro “por la puerta grande”

Cerro Porteño alcanzó la 35ª estrella liguera este domingo al vencer por 0-2 al Atlético Tembetary. Este es el último título de Primera División que logró Juan José Zapag durante su gestión como presidente del club.

“Mi salida de Cerro es por la puerta grande y vamos a buscar la Supercopa la semana que viene con el mismo espíritu que este partido. Después ya está el retiro. Me voy feliz, creo que la historia nos jugará. Soy el presidente con más títulos en el club, le pasé por uno a Pablo Rojas y eso que fallé muchos títulos”, detalló el presidente en charla para Tigo Sports.

“Hoy celebramos este campeonato, a estadio lleno. La mitad más uno feliz y un pueblo que ríe a lo largo y ancho del Paraguay”, acotó.

Juan José Zapag añadió que el de este domingo es “el quinto mío como presidente y como dirigente tengo 13 títulos absolutos. Vamos a cerrar una historia buena, una salida digna con el mejor club de Paraguay y con la mejor afición deportiva”.

“Nos cuesta mucho los títulos, pero somos Cerro. Pudimos mantener un buen nivel, tenemos un plantel muy interesante, con altas y bajas pero somos merecedores de este campeonato”, aseveró.

Tras este triunfo, a Cerro Porteño aún le queda un último juego por disputar, el de la Supercopa Paraguay frente al General Caballero JLM, que ganó la Copa Paraguay.

