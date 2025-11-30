El volante Jorge Morel, que marcó uno de los goles de Cerro Porteño frente a Tembetary que le dio al equipo la estrella número 35, contó lo que significa para él alcanzar el título de campeón con el club de sus amores.

“Creo que fuimos justos merecedores, luchamos todo el campeonato, perdimos solo dos y fue la constancia del grupo que Cerro salga campeón”, comenzó diciendo.

“Este es mi primer título, algo único, soy hincha del club. Es emocionante, le dedicamos a la gente y la familia que siempre está para apoyarme. El grupo nunca se rindió, pasamos muchas cosas este año, la unión hizo que salgamos campeones”, subrayó.

Cerro Porteño se consagró campeón del torneo Clausura 2025, clasificó a la Copa Libertadores 2026 y el próximo sábado 6 de diciembre disputará ante General Caballero por el título de la Supercopa Paraguay.

