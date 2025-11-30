30 nov. 2025
Cerro Porteño

“La unión hizo que salgamos campeones”

Jorge Morel, autor de uno de los goles del título, sintetizó la clave de la consagración de Cerro Porteño.

Noviembre 30, 2025 08:13 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-30 at 7.13.03 PM.jpeg

Jorge Morel hizo el segundo del Ciclón.

Foto: Daniel Duarte - UH

El volante Jorge Morel, que marcó uno de los goles de Cerro Porteño frente a Tembetary que le dio al equipo la estrella número 35, contó lo que significa para él alcanzar el título de campeón con el club de sus amores.

“Creo que fuimos justos merecedores, luchamos todo el campeonato, perdimos solo dos y fue la constancia del grupo que Cerro salga campeón”, comenzó diciendo.

“Este es mi primer título, algo único, soy hincha del club. Es emocionante, le dedicamos a la gente y la familia que siempre está para apoyarme. El grupo nunca se rindió, pasamos muchas cosas este año, la unión hizo que salgamos campeones”, subrayó.

Cerro Porteño se consagró campeón del torneo Clausura 2025, clasificó a la Copa Libertadores 2026 y el próximo sábado 6 de diciembre disputará ante General Caballero por el título de la Supercopa Paraguay.

Cerro Porteño Jorge Morel Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sergio Araujo
Cerro Porteño
Las disculpas de Sergio Araujo
Sergio Araujo, una de las figuras de Cerro Porteño, hizo una autocrítica a su desempeño y pidió disculpas a la hinchada.
Noviembre 30, 2025 08:25 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.14.07 PM.jpeg
Cerro Porteño
Los siete que repiten título con Cerro Porteño
Este domingo se desató el carnaval azulgrana en todo el país con la 35ª estrella liguera de Cerro Porteño. Para siete de sus jugadores, esta situación ya no fue novedad, debido a que lo pudieron vivir en otras temporadas.
Noviembre 30, 2025 08:20 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-30 at 7.13.00 PM.jpeg
Cerro Porteño
Todos los títulos de Cerro Porteño
Cerro Porteño alcanzó este domingo su estrella 35 en el fútbol paraguayo. Acá un repaso por todas las consagraciones.
Noviembre 30, 2025 07:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Los pilares del Cerro Porteño campeón
Cerro Porteño conquistó su 35ª estrella liguera al quedarse con el Torneo Clausura 2025. Durante esta campaña, en la que no brillaron tanto sus hombres de ataque, su línea defensiva fue la que más sobresalió por la seguridad demostrada en su trabajo inicial y también en la función ofensiva.
Noviembre 30, 2025 07:53 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.14.10 PM.jpeg
Cerro Porteño
Dos meses le bastaron a Jorge Bava para ser campeón
Fue presentado un 30 de septiembre y hoy se consagra campeón del fútbol paraguayo con Cerro Porteño.
Noviembre 30, 2025 07:52 p. m.
wvddd.jpg
Cerro Porteño
Los once del Ciclón que van por el título
Cerro Porteño tiene equipo confirmado para el partido de esta tarde ante Tembetary.
Noviembre 30, 2025 04:55 p. m.
Carga Más