30 nov. 2025
Cerro Porteño

La “inmensa alegría” de Fabricio Domínguez

Fabricio Domínguez, uno de los puntos altos del campeón, se mostró emocionado tras la conquista de la estrella 35.

Noviembre 30, 2025 09:11 p. m.
dfgsdf.jfif

Fabricio Domínguez, jugador de Cerro Porteño.

Foto: Prensa Cerro Porteño

El lateral volante uruguayo de Cerro Porteño, Fabricio Domínguez, en charla con la televisión tras la obtención del título, se mostró muy feliz y emocionado.

“Es una alegría inmensa, una locura, un país divino, estoy muy feliz acá y ojalá me quede muchos años más”, fueron sus expresiones.

Destacó la convicción y fuerza de sus compañeros. “Gracias a eso somos campeones”, agregó.

Domínguez, quien debutó en el 2019 en Tigre de Argentina, el año pasado jugó en Sport Recife de Brasil y desde hace algunos meses está en el Ciclón.

Cerro Porteño Fabricio Domínguez Torneo Clausura
