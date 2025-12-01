La “inmensa alegría” de Fabricio Domínguez

El lateral volante uruguayo de Cerro Porteño, Fabricio Domínguez, en charla con la televisión tras la obtención del título, se mostró muy feliz y emocionado.

“Es una alegría inmensa, una locura, un país divino, estoy muy feliz acá y ojalá me quede muchos años más”, fueron sus expresiones.

Destacó la convicción y fuerza de sus compañeros. “Gracias a eso somos campeones”, agregó.

Domínguez, quien debutó en el 2019 en Tigre de Argentina, el año pasado jugó en Sport Recife de Brasil y desde hace algunos meses está en el Ciclón.