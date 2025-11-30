Los siete que repiten título con Cerro Porteño

Cerro Porteño levantó el 35° título de liga este domingo después de cuatro largos años, en los que chocó con seis subcampeonatos. La fiesta se inició en Sajonia, en el ueno Defensores del Chaco, y se extendió a lo largo y ancho del país, donde millones de hinchas azulgranas celebraron esta estrella.

En el plantel del Ciclón están siete jugadores que ya vivieron en carne propia lo que significa gritar campeón. Dos de los que conforman esta lista estuvieron en la última consagración azulgrana, ante Guaraní en el Torneo Clausura 2021.

Jugadores que ya fueron campeones con Cerro

-Roberto Fernández (Apertura 2009 y Clausura 2013)

-Juan Manuel Iturbe (Apertura 2009)

-Cecilio Domínguez (Apertura 2015)

-Bruno Valdez (Apertura 2015)

-Gustavo Velázquez (Clausura 2017)

-Wilder Viera (Apertura 2020 y Clausura 2021)

-Federico Carrizo (Apertura 2020 y Clausura 2021)