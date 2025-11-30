30 nov. 2025
Cerro Porteño

Cecilio Domínguez y su “amor” por Cerro Porteño

Cecilio Domínguez, delantero de Cerro Porteño, aseguró que el club azulgrana representa “amor” para él, porque desde que nació viste estos colores. El Ciclón celebra su título número 35 de su historia.

Noviembre 30, 2025 08:39 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-30 at 18.13.56.jpeg

Ceciclio Domínguez disputa el balón con un jugador de Tembetary.

Foto: Daniel Duarte/Última Hora

Cecilio Domínguez, delantero de Cerro Porteño, se mostró feliz por el título número 35 del Ciclón en el fútbol paraguayo. El futbolista, que fue muy criticado por la hinchada, dijo que siempre buscó consagrarse con el club azulgrana.

“Queríamos esto, personalmente estoy muy orgulloso de mí mismo porque no esperé esto; yo lo busqué, sufrí muchísimo con mis compañeros, nadie sabe más que nosotros lo que sufrimos, lo que pasamos, lo que aguantamos, lo que callamos”, refirió en charla con la Televisión.

Consultado sobre qué significa para él el Ciclón, respondió con una sola palabra que engloba todo: “Amor”

“Desde que nací, desde que tengo noción visto estos colores. Hoy una vez más gano un título con este equipo y es algo muy lindo”, añadió al tiempo de dedicar el trofeo a sus familiares, que siempre acompañó su carrera deportiva.

El equipo de Jorge Bava conquistó el Torneo Clausura al derrotar por 0-2 a un descendido Atlético Tembetary. En un estadio copado por hinchas vestidos de azul y rojo, el Ciclón venció para obtener su 35ª estrella liguera que lo grita toda la pasional nación azulgrana.

Cerro Porteño Cecilio Domínguez Tembetary
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.14.07 PM.jpeg
Cerro Porteño
Los siete que repiten título con Cerro Porteño
Este domingo se desató el carnaval azulgrana en todo el país con la 35ª estrella liguera de Cerro Porteño. Para siete de sus jugadores, esta situación ya no fue novedad, debido a que lo pudieron vivir en otras temporadas.
Noviembre 30, 2025 08:20 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-30 at 7.13.03 PM.jpeg
Cerro Porteño
“La unión hizo que salgamos campeones”
Jorge Morel, autor de uno de los goles del título, sintetizó la clave de la consagración de Cerro Porteño.
Noviembre 30, 2025 08:13 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-30 at 7.13.00 PM.jpeg
Cerro Porteño
Todos los títulos de Cerro Porteño
Cerro Porteño alcanzó este domingo su estrella 35 en el fútbol paraguayo. Acá un repaso por todas las consagraciones.
Noviembre 30, 2025 07:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Los pilares del Cerro Porteño campeón
Cerro Porteño conquistó su 35ª estrella liguera al quedarse con el Torneo Clausura 2025. Durante esta campaña, en la que no brillaron tanto sus hombres de ataque, su línea defensiva fue la que más sobresalió por la seguridad demostrada en su trabajo inicial y también en la función ofensiva.
Noviembre 30, 2025 07:53 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.14.10 PM.jpeg
Cerro Porteño
Dos meses le bastaron a Jorge Bava para ser campeón
Fue presentado un 30 de septiembre y hoy se consagra campeón del fútbol paraguayo con Cerro Porteño.
Noviembre 30, 2025 07:52 p. m.
wvddd.jpg
Cerro Porteño
Los once del Ciclón que van por el título
Cerro Porteño tiene equipo confirmado para el partido de esta tarde ante Tembetary.
Noviembre 30, 2025 04:55 p. m.
Carga Más