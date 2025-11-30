Cecilio Domínguez y su “amor” por Cerro Porteño

Cecilio Domínguez, delantero de Cerro Porteño, se mostró feliz por el título número 35 del Ciclón en el fútbol paraguayo. El futbolista, que fue muy criticado por la hinchada, dijo que siempre buscó consagrarse con el club azulgrana.

“Queríamos esto, personalmente estoy muy orgulloso de mí mismo porque no esperé esto; yo lo busqué, sufrí muchísimo con mis compañeros, nadie sabe más que nosotros lo que sufrimos, lo que pasamos, lo que aguantamos, lo que callamos”, refirió en charla con la Televisión.

Consultado sobre qué significa para él el Ciclón, respondió con una sola palabra que engloba todo: “Amor”

“Desde que nací, desde que tengo noción visto estos colores. Hoy una vez más gano un título con este equipo y es algo muy lindo”, añadió al tiempo de dedicar el trofeo a sus familiares, que siempre acompañó su carrera deportiva.

El equipo de Jorge Bava conquistó el Torneo Clausura al derrotar por 0-2 a un descendido Atlético Tembetary. En un estadio copado por hinchas vestidos de azul y rojo, el Ciclón venció para obtener su 35ª estrella liguera que lo grita toda la pasional nación azulgrana.