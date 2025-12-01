Alexis Martín Arias celebró su primer título con Cerro Porteño siendo pieza clave. “Hoy estamos festejando pero esto empezó en enero, con los puntos de Diego Martínez, con los puntos de Jorge Achucarro y después vino Jorge (Bava) y nos dio ese empujón final. Lo construimos entre todos y también se generó esa conexión con la gente, con el hincha y se demostró cuál es el club más grande del Paraguay”.

En contacto para Tigo Sports, el arquero mencionó a su compañero y competencia directa por el puesto: Roberto Fernández: “Todo el que lo conoce sabe lo que es como persona, como profesional”.

“Solo tengo palabras de elogios porque no es fácil estar en esa situación siendo el arquero de la Selección Paraguaya, el arquero que los clasificó a la Copa del Mundo. Creo que se merece todo el respeto de todos los hinchas de Cerro y de toda la gente de Paraguay”, confesó.

“Es un gran arquero y será arquero del Mundial”, aseveró Alexis Martín Arias, quien llegó al Ciclón para encarar la temporada 2024 y en este año se ganó la titularidad.