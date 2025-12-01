30 nov. 2025
Cerro Porteño

La picante broma de Cerro a Guaraní

A nivel de redes sociales el torneo Clausura deparó varios cruces entre Cerro Porteño y Guaraní. Tras consagrarse, hubo espacio para la broma.

Cerro Porteño gastó una broma a Guaraní.

Cerro Porteño se convirtió este domingo en campeón del torneo Clausura 2025 al vencer al Atlético Tembetary por 0-2 en el duelo correspondiente a la fecha 22 disputado en el Defensores del Chaco. Tras los festejos y tras pasar la euforia inicial empezó el folklore del fútbol.

La cuenta oficial del Ciclón recordó un tuit de Guaraní, publicado el 31 de agosto, en el cual el Indio celebraba la punta del campeonato con el mensaje “SSSSSI Claro”. El Azulgrana repoteó el contenido, usando el mismo mensaje de forma irónica.

Cerro Porteño conquistó la estrella 35 de su historia, pero la temporada no termina aún para el Ciclón ya que el sábado 6 de diciembre disputará por el título de la Supercopa Paraguay frente a General Caballero de Juan León Mallorquín.

