Cerro Porteño

Todos los títulos de Cerro Porteño

Cerro Porteño alcanzó este domingo su estrella 35 en el fútbol paraguayo. Acá un repaso por todas las consagraciones.

Noviembre 30, 2025 07:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Unidad. Todos fueron a abrazar a Morel tras su gol.

Foto: Daniel Duarte - UH

Cerro Porteño venció por 0-2 al Atlético Tembetary en la fecha 22 y con esto conquistó este domingo el torneo Clausura 2025. El Azulgrana sumó su estrella número 35 en el historial desde su fundación el 1 de Octubre de 1912.

El primer título del Ciclón vino al año siguiente de su aparición en el balompié nacional, al quedarse con el torneo de 1913. Luego alcanzó los campeonatos de:1915, 1918,1919, 1935, 1939, 1940, 1941, 1944, 1950, 1954, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2004, 2005, Apertura 2009, Apertura2012, Clausura 2013, Apertura 2015, Clausura 2017, Apertura 2020, Clausura 2021.

Precisamente la última consagración azulgrana fue hace 4 años, cuando el Ciclón, de la mano de Francisco Arce, consiguió levantar el torneo Clausura. El Azulgrana llegaba a la última fecha ante el Legendario con una ventaja de 2 puntos, pero las cosas fueron muy complicadas por la tempranera expulsión de Alan Benítez y luego los tantos de Alfio Oviedo y Marcelo González. Sin embargo, el Ciclón reaccionó sobre la hora, tras la expulsión de Gaspar Servio, con un tanto de Alberto Espínola y luego otro de Juan Patiño que sirvió para el 2-2 y el festejo de la parcialidad cerrista.

Cerro Porteño conquistó el torneo Clausura 2025 y consiguió su clasificación para la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del próximo año. Además, el Azulgrana enfrentará al General Caballero de Juan León Mallorquín (Campeón de la Copa Paraguay), el próximo sábado 6 de diciembre, por el título de la Supercopa Paraguay.

