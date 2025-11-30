Las disculpas de Sergio Araujo

Uno de los goleadores de Cerro Porteño, Sergio Araujo, habló tras la consagración azulgrana en el torneo Clausura 2025, pero lejos de la euforia, el delantero hizo una reflexión sobre su temporada.

“La verdad que al principio, los dos primeros meses, se me hizo muy difícil de acostumbrarme, pero después poco a poco me fui adaptando. Lástima que la gente no pudo ver al 100 porciento por la lesión que tengo en rodilla, les pido perdón. Intento hacer lo mejor posible, me hubiese gustado rendir al 100 porciento. Espero poder recuperarme y volver más fuerte que nunca”, comenzó diciendo.

“El equipo se hizo muy fuerte, eso es parte de Diego Martínez que estuvo al principio, se lo dedicamos a él también ya toda la gente”, agregó.

Sergio Araujo aportó 5 goles en la campaña del campeón y espera que la institución azulgrana le amplíe el contrato y pueda mostrar todo lo que es capaz.