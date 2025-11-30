30 nov. 2025
Cerro Porteño

Las disculpas de Sergio Araujo

Sergio Araujo, una de las figuras de Cerro Porteño, hizo una autocrítica a su desempeño y pidió disculpas a la hinchada.

Noviembre 30, 2025 08:25 p. m. • 
Por Redacción D10
Sergio Araujo

Sergio Araujo aportó varios goles para el Ciclón.

Foto: Dani Duarte - Última Hora

Uno de los goleadores de Cerro Porteño, Sergio Araujo, habló tras la consagración azulgrana en el torneo Clausura 2025, pero lejos de la euforia, el delantero hizo una reflexión sobre su temporada.

“La verdad que al principio, los dos primeros meses, se me hizo muy difícil de acostumbrarme, pero después poco a poco me fui adaptando. Lástima que la gente no pudo ver al 100 porciento por la lesión que tengo en rodilla, les pido perdón. Intento hacer lo mejor posible, me hubiese gustado rendir al 100 porciento. Espero poder recuperarme y volver más fuerte que nunca”, comenzó diciendo.

“El equipo se hizo muy fuerte, eso es parte de Diego Martínez que estuvo al principio, se lo dedicamos a él también ya toda la gente”, agregó.

Sergio Araujo aportó 5 goles en la campaña del campeón y espera que la institución azulgrana le amplíe el contrato y pueda mostrar todo lo que es capaz.

Cerro Porteño Sergio Araújo Torneo Clausura Cerro Campeón
Redacción D10
