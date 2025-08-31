31 ago. 2025
Selección Paraguaya

Los convocados de la Albirroja para el último combo

Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de convocados para el último combo de Eliminatorias, con varias novedades.

Agosto 31, 2025 06:21 p. m.
Adrián Alcaraz, delantero de Olimpia, una de las novedades.

Foto: APF.

La Selección Paraguaya se prepara para afrontar sus últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Gustavo Alfaro, entrenador albirrojo, dio a conocer la nómina de convocados. Alexis Duarte, Alan Benítez, Braian Ojeda, Ronaldo Martínez y Adrián Alcaraz son las grandes novedades.

En cuanto a los ausentes por distintas lesiones, destacan: Isidro Pitta, Ronaldo Dejesús, Mathías Villasanti, Julio Enciso y Fabián Balbuena.

El operativo arrancó este domingo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”, con la primera práctica de la delegación.

El primer desafío será el próximo jueves 4 de septiembre, a las 20:30, en el Estadio ueno Defensores del Chaco frente a Ecuador. Posteriormente, el equipo viajará a Lima para medir fuerzas ante Perú, el martes 9 de septiembre, también a las 20:30, en el Estadio Nacional.

Con esta nómina, la Albirroja se alista para encarar dos compromisos cruciales que marcarán su camino hacia el gran objetivo.

Albirroja Eliminatorias Mundial 2026
Más contenido de esta sección
Eliminatorias sudamericanas: Paraguay - Venezuela
Selección Paraguaya
Dos rivales más en el horizonte
La Selección Paraguaya de fútbol se encuentra trabajando en dos amistosos internacionales más.
Agosto 20, 2025 12:40 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay brasil
Selección Paraguaya
La Albirroja Sub 20 padece otra derrota ante Brasil
La Albirroja cayó 2-1 frente a Brasil en su segundo partido de preparación, con vistas al Mundial de la categoría que se disputará en Chile.
Agosto 11, 2025 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay-brasil.jpeg
Selección Paraguaya
La Sub 20 vuelve a enfrentar a Brasil
La Selección Paraguaya Sub 20, que dirige el mundialista Antolín Alcaraz, enfrentará hoy a Brasil en el segundo duelo de carácter amistoso preparatorio para lo que será la participación de ambos en la Copa Mundial de la categoría a desarrollarse en Chile, en el mes de septiembre.
Agosto 11, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
elvio paolorosso_49560306.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay organizaría un torneo internacional Sub 20
Elvio Paolorosso, coordinador de las selecciones juveniles de la APF, adelantó que Paraguay organizaría un certamen internacional amistoso previo a la disputa del Mundial Sub 20.
Agosto 08, 2025 12:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Gw-tYsBWAAAzHrC.jpeg
Selección Paraguaya
Paraguay logra su mejor clasificación en el ranking FIFA
La Selección Paraguaya Femenina amaneció este jueves en su mejor casilla histórica en el ranking mensual que realiza la FIFA.
Agosto 07, 2025 09:12 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-05 at 20.10.05.jpeg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro se reúne con albirrojos en Argentina
El DT de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, se reunió en Argentina con Matías Galarza, Gabriel Ávalos y Orlando Gill.
Agosto 06, 2025 11:51 a. m.
