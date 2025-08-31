Los convocados de la Albirroja para el último combo

La Selección Paraguaya se prepara para afrontar sus últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Gustavo Alfaro, entrenador albirrojo, dio a conocer la nómina de convocados. Alexis Duarte, Alan Benítez, Braian Ojeda, Ronaldo Martínez y Adrián Alcaraz son las grandes novedades.

En cuanto a los ausentes por distintas lesiones, destacan: Isidro Pitta, Ronaldo Dejesús, Mathías Villasanti, Julio Enciso y Fabián Balbuena.

El operativo arrancó este domingo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”, con la primera práctica de la delegación.

El primer desafío será el próximo jueves 4 de septiembre, a las 20:30, en el Estadio ueno Defensores del Chaco frente a Ecuador. Posteriormente, el equipo viajará a Lima para medir fuerzas ante Perú, el martes 9 de septiembre, también a las 20:30, en el Estadio Nacional.

Con esta nómina, la Albirroja se alista para encarar dos compromisos cruciales que marcarán su camino hacia el gran objetivo.