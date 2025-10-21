21 oct. 2025
Fútbol Internacional

Bayern Múnich amplía el contrato de Vincent Kompany

El Bayern Múnich, el club más laureado del fútbol alemán, amplió este martes el contrato de su entrenador, el belga Vincent Kompany, hasta 2029, informó la entidad muniquesa.

Octubre 21, 2025 08:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Vincent Kompany

Vincent Kompany seguirá siendo el entrenador del cuadro alemán.

Foto: Gentileza - Bayern Múnich

Según indicó el Bayern Múnich en un comunicado, Kompany, que llegó al equipo bávaro en la campaña 2024-2025 con un contrato válido inicialmente hasta el verano de 2027, será el director técnico del club hasta el 30 de junio de 2029.

La ampliación del contrato se produce después de que, tras su primera temporada en el banquillo del Bayern Múnich, el equipo muniqués ganara la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

“Estoy agradecido, es un honor para mí y quiero agradecer al Bayern su confianza y el entorno de trabajo que me ha brindado desde el primer día”, dijo Kompany en unas declaraciones recogidas en el comunicado del club.

“Siento como si llevara aquí mucho más tiempo y que entiendo bien al club. Hasta ahora ha sido una experiencia fantástica, hemos emprendido un viaje maravilloso”, abundó el entrenador belga, apenas dos días después de que su once se impusiera el sábado al Borussia Dortmund por 2-1 en el clásico liguero germano, disputado en la 7ª fecha liguera.

El equipo de Kompany lleva una andadura impecable en la presente edición de la Bundesliga, pues suma victorias en todos sus partidos y luce como líder en la clasificación, con 21 puntos, cinco más que el Leipzig, segundo, y que el Stuttgart, tercero con 15 unidades.

Para el club, según indicó el presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, la renovación es una “prueba de la confianza” de la entidad en el trabajo del director técnico.

“Vincent Kompany goza de gran prestigio entre los jugadores, la directiva del club y los aficionados”, dijo Hainer.

“Nos complace la prolongación anticipada de nuestra colaboración”, concluyó.

Bayern Múnich Bundesliga
Redacción D10
