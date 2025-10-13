13 oct. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay vs. Corea del Sur: A qué hora juegan y dónde ver en vivo

Paraguay mide a Corea del Sur en amistoso internacional en Seúl. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.

Octubre 13, 2025 11:51 a. m.
aaoala.jpg

Paraguay viene de empatar ante Japón.

Foto: Prensa Albirroja.

La Selección Paraguaya que dirige Gustavo Alfaro enfrentará este martes a Corea del Sur en amistoso internacional que será disputado en el Estadio Mundialista de Seúl.

El partido comenzará a las 08:00 hora de Paraguay y lo transmitirá en vivo Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM, con los relatos de Arturo Máximo Rubin y los comentarios de Ricardo F. Mendoza.

Este será el segundo amistoso de la gira por Asia, recordando que el pasado viernes la Albirroja jugó ante Japón y empató 2-2 en Osaka.

Son los primeros amistosos de la Selección Nacional tras haber conseguido la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

Paraguay Corea del Sur Gustavo Alfaro
