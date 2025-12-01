“Un minuto de silencio…”

Cerro Porteño gritó campeón del torneo Clausura 2025 al superar por 0-2 a Tembetary en el estadio Defensores del Chaco. El Ciclón sumó una estrella más a su palmarés, la número 35 que llega luego de 4 años.

La cuenta oficial de la institución azulgrana fue publicando diferentes posteos tras la consagración y este lunes, para saludar a los campeones, publicó un video en el que se observa los minutos finales del partido y el inicio de los festejos sobre el gramado de juego.

Spoiler: Hubo dedicatoria para el clásico rival.