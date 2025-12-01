01 dic. 2025
Cerro Porteño

“Un minuto de silencio…”

VIDEO. Cerro Porteño publicó este lunes un video en el que se muestra los últimos minutos del partido ante Tembetary y el inicio de los festejos en Sajonia.

Diciembre 01, 2025 08:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Alegría total de los jugadores azulgranas tras consagrarse en Sajonia.

Foto: Daniel Duarte - UH

Cerro Porteño gritó campeón del torneo Clausura 2025 al superar por 0-2 a Tembetary en el estadio Defensores del Chaco. El Ciclón sumó una estrella más a su palmarés, la número 35 que llega luego de 4 años.

La cuenta oficial de la institución azulgrana fue publicando diferentes posteos tras la consagración y este lunes, para saludar a los campeones, publicó un video en el que se observa los minutos finales del partido y el inicio de los festejos sobre el gramado de juego.

Spoiler: Hubo dedicatoria para el clásico rival.

Redacción D10
Cerro Porteño
La “inmensa alegría” de Fabricio Domínguez
Fabricio Domínguez, uno de los puntos altos del campeón, se mostró emocionado tras la conquista de la estrella 35.
Noviembre 30, 2025 09:11 p. m.
Cerro Porteño
La picante broma de Cerro a Guaraní
A nivel de redes sociales el torneo Clausura deparó varios cruces entre Cerro Porteño y Guaraní. Tras consagrarse, hubo espacio para la broma.
Noviembre 30, 2025 09:08 p. m.
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Juan José Zapag se va de Cerro “por la puerta grande”
El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, se mostró más que feliz por el título logrado por el equipo. “Mi salida de Cerro es por la puerta grande y vamos a buscar la Supercopa la semana que viene”.
Noviembre 30, 2025 08:39 p. m.
Redacción D10
Cerro Porteño
Cecilio Domínguez y su “amor” por Cerro Porteño
Cecilio Domínguez, delantero de Cerro Porteño, aseguró que el club azulgrana representa “amor” para él, porque desde que nació viste estos colores. El Ciclón celebra su título número 35 de su historia.
Noviembre 30, 2025 08:39 p. m.
Redacción D10
Cerro Porteño
Las disculpas de Sergio Araujo
Sergio Araujo, una de las figuras de Cerro Porteño, hizo una autocrítica a su desempeño y pidió disculpas a la hinchada.
Noviembre 30, 2025 08:25 p. m.
Redacción D10
Cerro Porteño
Los siete que repiten título con Cerro Porteño
Este domingo se desató el carnaval azulgrana en todo el país con la 35ª estrella liguera de Cerro Porteño. Para siete de sus jugadores, esta situación ya no fue novedad, debido a que lo pudieron vivir en otras temporadas.
Noviembre 30, 2025 08:20 p. m.
Redacción D10
