“Un minuto de silencio…”

Cerro Porteño gritó campeón del torneo Clausura 2025 al superar por 0-2 a Tembetary en el estadio Defensores del Chaco. El Ciclón sumó una estrella más a su palmarés, la número 35 que llega luego de 4 años.
La cuenta oficial de la institución azulgrana fue publicando diferentes posteos tras la consagración y este lunes, para saludar a los campeones, publicó un video en el que se observa los minutos finales del partido y el inicio de los festejos sobre el gramado de juego.
Spoiler: Hubo dedicatoria para el clásico rival.
¡BUENOS DÍAS CAMPEONES! 😍— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) December 1, 2025
🌪️🏆 #𝐂𝐞𝐫𝐫𝐨𝟑𝟓𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨́𝐧 🔵🔴 pic.twitter.com/O7CA6xQmub