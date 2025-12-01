01 dic. 2025
Cerro Porteño

“La hinchada pide a gritos la Copa Libertadores”

Miguel Carrizosa, directivo de Cerro Porteño, exteriorizó un sentir de la hinchada y apuesta al crecimiento económico del club.

Diciembre 01, 2025 12:17 p. m. • 
Por Redacción D10
cerro vs libertad daniel duarte_DDU_5290_64332464.JPG

Barrio Obrero, la capital del sentimiento.

Foto: Daniel Duarte - UH

El directivo de Cerro Porteño, Miguel Carrizosa, fue uno de los invitados en la mesa de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental para hablar de la consagración azulgrana en el torneo Clausura 2025.
Carrizosa afirmó que la hinchada pide a gritos una consagración internacional, aunque su análisis fue más allá, apuntando a un crecimiento económico de la institución.

“Es idea personal mía, con respecto a qué hacer, es disruptiva. El mercado paraguayo y para conseguir sponsors tiene un límite, de nuestro propio mercado y comparando con otros, las diferencias son grandes. Creo que este gran plantel, apostando fuerte a tres figuras, digo para encarar la Copa Libertadores”, comenzó analizando.

“La hinchada pide a gritos la Copa Libertadores, uno se equivoca en algunos pases que pensaban que iban a resultar, pero en la mayoría han sido aciertos. Yo seguiría apostando para afrontar la Libertadores con éxitos y que retribuya económicamente”, remarcó.

El dirigente mencionó que estar en las rondas finales de la competencia te permite un importante ingreso, lo que abriría nuevas posibilidades para el club, sin perder de foco la posibilidad de disputar por “la gloria eterna”.

Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
