Cerro anuncia que levantará la inhibición antes de fin de año

La semana pasada saltó el tercer caso de inhibición sobre Cerro Porteño, por el pase de Jonatan Torres y Sarmiento. Previamente, también saltaron por deudas con el Bolívar y con Claudio Aquino. Esta sanción de FIFA le impide al Ciclón poder fichar jugadores.

No obstante, el vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, anunció que “antes de fin de año” se van a poner al día. Sobre el caso de Claudio Aquino apuntó que son unos USD 250.000 lo que se debe abonar, pero no hizo referencia a los otros montos.

Además, manifestó que del Mirasol, por Francisco Da Costa, se va a cobrar como USD 2.000.000 y que eso servirá para saldar varias cosas. En su visita a la mesa de Fútbol a lo Grande, el azulgrana explicó que tenían “los recursos, pero decidimos usar en el plantel, en el cuerpo técnico para estar al día como estamos ahora y lograr el campeonato. Decidimos priorizar eso”.

Dijo que son tres los refuerzos que quiere para el Ciclón y cuando se cumplen “los pagos con el Bolívar, con Claudio (Aquino) y con Sarmiento y se levanta la prohibición. Hay argumentos jurídicos donde uno puede aceptar precontratos y cuando se levanta la prohibición se inscribe. Eso es normal en el fútbol”.

Cerro Porteño, reciente campeón del Clausura, se clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y necesita reforzarse para dar pelea en el torneo más importante a nivel de clubes del continente.