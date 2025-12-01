01 dic. 2025
Cerro Porteño

Así fue el festejo en el vestuario

VIDEO. El vestuario azulgrana fue pura alegría tras la consagración en el torneo Clausura.

Diciembre 01, 2025 09:23 a. m. • 
Por Redacción D10
cp.png

Mucha euforia tras la consagración del Ciclón.

Cerro Porteño puso fin a una larga sequía y se terminó coronando como el mejor equipo del torneo Clausura 2025. El Azulgrana se anotó en la Libertadores del próximo año y el sábado 6 de diciembre disputará por el cetro de la Supercopa Paraguay.

Tras la victoria sobre Tembetary en Sajonia y la premiación sobre el gramado, los festejos siguieron en el vestuario del Defensores del Chaco. La alegría fue desbordante entre los azulgranas que celebraron un cetro especial luego de una temporada calificada como “complicada” por los protagonistas.

Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
