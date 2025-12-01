Así fue el festejo en el vestuario

Cerro Porteño puso fin a una larga sequía y se terminó coronando como el mejor equipo del torneo Clausura 2025. El Azulgrana se anotó en la Libertadores del próximo año y el sábado 6 de diciembre disputará por el cetro de la Supercopa Paraguay.

Tras la victoria sobre Tembetary en Sajonia y la premiación sobre el gramado, los festejos siguieron en el vestuario del Defensores del Chaco. La alegría fue desbordante entre los azulgranas que celebraron un cetro especial luego de una temporada calificada como “complicada” por los protagonistas.