10 may. 2026
Torneo Apertura

Libertad sigue trepando en el Apertura

Libertad derrotó a Sportivo Luqueño y encadenó su tercer triunfo al hilo en el Apertura para seguir escalando posiciones.

Mayo 10, 2026 09:57 p. m. • 
Por Redacción D10
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Libertad superó a Luqueño en Itauguá.

Libertad superó por 3-2 a Sportivo Luqueño por la fecha 20 del torneo Apertura en la fría noche de domingo en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

Los goles del conjunto repollero fueron convertidos por Lorenzo Melgarejo en dos oportunidades y Alexis Franco. Sergio Díaz y Sebastián Quintana anotaron para Luqueño.

Con este triunfo, la tercera de manera consecutiva en el Apertura, Libertad sube al quinto lugar con 30 unidades. Luqueño se mantiene penúltimo con 19 puntos.

La próxima fecha, la penúltima del Apertura, Libertad recibirá a 2 de Mayo y Luqueño visitará a San Lorenzo.

Libertad Luqueño Torneo Apertura
Redacción D10
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