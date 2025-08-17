17 ago. 2025
Olimpia

Lo que dijo Ramón Díaz tras el empate ante Libertad

Ramón Díaz, técnico de Olimpia, analizó lo que dejó el empate sin goles ante Libertad.

Agosto 17, 2025 07:24 p. m.
ramon cabis55.jpg

Ramón Díaz, DT de Olimpia.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

El entrenador principal del club Olimpia, Ramón Díaz, habló en conferencia de prensa luego de lo que fue el empate 0-0 ante Libertad en el estadio Defensores del Chaco por la octava fecha del torneo Clausura 2025.

Pese a no poder ganar desde hace tres juegos, Ramón ve una mejoría. “Nunca hemos trabajado tanto para corregir a un equipo, tanto en lo táctico como en lo anímico. Hoy mejoraron muchísimo para mí, no al 100 por 100 en la definición”, indicó.

Insistió en que la Comisión Directiva sabe que el cuerpo técnico trabaja y mucho e invitó a la prensa a que asista a los entrenamientos en el futuro. “Me gustaría que ustedes (la prensa) también lo vean, puede ser que una vez por semana les deje ver los trabajos”, apuntó.

“No estamos conformes con los resultados. Es un equipo grande, sabemos lo que es, pero son momentos y habrá que tener coraje para superarlos”, añadió.

Sobre el debut del arquero Facundo Insfrán, Ramón indicó: “Queremos darle la oportunidad a los jóvenes. Es un pibe que en los entrenamientos nos demostró capacidad y personalidad”.

Olimpia suma 9 puntos en la tabla. Está a 11 de la punta y su próximo partido será de visitante ante General Caballero de Juan León Mallorquín.

Ramón Díaz Olimpia Libertad
