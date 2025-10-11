Tembetary y Libertad se miden en Villa Elisa

Tembetary y Libertad se miden este sábado a las 20:00 en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa por la fecha 16 del torneo Clausura del fútbol paraguayo.

Libertad viene de igualar sin goles ante Trinidense, mientras que Tembetary se sufrir una agónica derrota la fecha pasada ante Guaraní.

Para el Guma, el triunfo es necesario para salir de una mala racha de tres encuentros sin poder sumar de a tres. Mientras que para Tembetary solo sería por el honor y la estadística atendiendo de que ya nada cambiará su destino, la Intermedia 2026.

Detalles del compromiso:

Atlético Tembetary vs. Libertad

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 20:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Milciades Saldívar y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

