30 sept. 2025
Olimpia

Ever Hugo Almeida explica la ausencia de Richard Ortiz

Ever Hugo Almeida, técnico de Olimpia, dio a conocer el motivo de la ausencia del capitán Richard Ortiz en el partido ante Tembetary.

Septiembre 30, 2025 08:16 a. m. • 
20250930_081554.jpg

Ever Hugo Almeida, técnico de Olimpia.

Olimpia derrotó 2-0 a Tembetary en el cierre de la fecha 14 del torneo Clausura con goles de Rodney Redes y Hugo Quintana.

El Decano superó a su verdugo en los octavos de final de la Copa Paraguay y se reencontró con la victoria pese a no contar en sus filas con el mediocampista y capitán Richard Ortiz.

El entrenador Ever Hugo Almeida brindó una conferencia de prensa luego del partido disputado en Villa Elisa y con un tono de disgusto por la consulta, explicó la razón por la cual decidió apartar a Richard Ortiz de este partido. “Se le dio un descanso”, respondió.

Sucede que tras la eliminación de Olimpia en Copa Paraguay, se generó una polémica por la charla que dio Richard Ortiz a sus compañeros antes de los penales ante Tembetary en Copa Paraguay y de la cual no fue incluido el entrenador Ever Hugo Almeida.

Olimpia volvió a ganar luego de cuatro partidos, tres correspondientes al torneo Clausura y uno de Copa Paraguay.

