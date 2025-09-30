Olimpia y un triunfo necesario ante Tembetary

Olimpia se hizo fuerte en Villa Elisa este lunes y derrotó por 2-0 al Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Clausura 2025.

Necesaria victoria para el Decano, que vivió una semana fuerte, con la eliminación de Copa Paraguay y con las declaraciones de su presidente Rodrigo Nogués, que apuntó al plantel de jugadores.

Rodney Redes y Hugo Quintana anotaron los goles del equipo franjeado, que jugó gran parte del juego con hombre de más en cancha, por la expulsión de Josue Díaz de Tembetary.

Los de Ever Hugo Almeida fueron efectivos y se quedaron con una merecida victoria después de tres partidos sin poder ganar.

Importante resultado mirando la tabla acumulativa y la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.