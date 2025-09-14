Lo que dijo Ever Almeida tras la dura derrota de Olimpia

El experimentado entrenador de Olimpia, Ever Hugo Almeida, habló en conferencia de prensa luego de lo que fue la derrota por 4-1 ante Nacional este domingo en el estadio Arsenio Erico por la fecha 12 del torneo Clausura 2025.

El estratega franjeado admitió que a su equipo “le cuesta” reaccionar cuando recibe un golpe y eso perjudica mucho. “Al equipo le cuesta reaccionar al primer golpe, es lo que tenemos que trabajar y convencernos de que podemos reaccionar, no cometer errores por ansiedad, como nos está pasando”, dijo.

Felicitó al equipo de Pedro Sarabia, que a su entender hizo un primer lapso de juego perfecto. “Nacional hizo unos 20 minutos perfectos, llegaron tres veces e hicieron tres goles, nosotros no pudimos reaccionar. Tenemos que aceptar que el rival fue muy superior a nosotros, sobre todo en el primer tiempo”, agregó.

Por último, aseguró que no bajarán los brazos y seguirán dando pelea. “Hay que comenzar a creer que se puede, entrar con un convencimiento, vienen muchos golpes desde atrás, y ante la primera instancia negativa, es como que el equipo afloja, es un tema que lo tenemos que trabajar, tenemos que saber reaccionar ante estas situaciones, y eso nos está costando”.

Olimpia acumula 12 puntos en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025 y su próximo encuentro será el viernes ante Sportivo Trinidense desde las 19:00.