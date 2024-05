Lo que dijo el jugador de Colo Colo tras el planchazo de Alan Benítez

Maximiliano Falcón, defensor central de Colo Colo, conversó con medios de prensa y se refirió a la durísima plancha que recibió de parte del jugador de Cerro Porteño Alan Benítez que terminó siendo expulsado.

“Me duele mucho la rodilla. Me ayuda que se me arrastra el pie. Empecé a gritar porque me asusté y pensé eran mis cruzados, me dolió mucho de verdad”, sostuvo Falcón tras el partido.

El zaguero agregó: “El doctor me hizo el movimiento de la rodilla, aparentemente está firme, debe ser un esguince de grado tres, dos o tres”.

Maxi Falcón se refirió a la dura falta que recibió en el final del partido, y habló sobre su futuro y las ofertas que aparecen para el uruguayo: "Estoy contento acá; el club se ganó un hincha más, amo a #ColoColo" pic.twitter.com/XVPv0hgEml — ESPN Chile (@ESPNChile) May 30, 2024

Colo Colo, con el empate en La Nueva Olla, clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores. El Ciclón, por su parte, jugará el playoff de la Copa Sudamericana.