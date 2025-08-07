07 ago. 2025
Fútbol Internacional

Giovanni Simeone ficha por el Torino hasta 2028

El delantero argentino Giovanni Simeone se convirtió este jueves en nuevo jugador del Torino, cedido con compra obligatoria si se cumplen ciertas condiciones, procedente del Napoli, donde militó las últimas tres temporadas y participó en la consecución de dos ‘Scudetti’.

Agosto 07, 2025 02:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Giovanni Simeone

Giovanni Simeone es nuevo jugador de Torino.

Foto: Gentileza - Torino

“El Torino se complace en anunciar que ha adquirido de forma temporal con obligación de compra -si se cumplen determinadas condiciones-, a Giovanni Pablo Simeone, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028, con opción para la temporada siguiente”, informó el club turinés.

El ‘Cholito’, de 30 años, llegó esta misma mañana a Turín y acudió al Estadio Olímpico Grande Torino, casa de su nuevo club, para someterse al reconocimiento médico.

La operación, según apuntan medios locales, se cerró finalmente en 1 millón por la cesión y en torno a 7 millones de euros por la futura compra.

El delantero argentino, partícipe en dos ‘Scudetti’ históricos para el Napoli y la ciudad, militó en el Napoli 3 temporadas. Llegó en 2022 y jugó un total de 103 partidos en los que marcó 14 goles -5 en Liga de Campeones- y dio 4 asistencias.

Ahora, la llegada del italiano Lorenzo Lucca procedente del Udinese, que se postula como la competencia del belga Romelu Lukaku, le apartó del proyecto partenopeo, del que se despidió ya el miércoles con su último entrenamiento, donde recibió la ovación de la afición presente.

En esta última campaña, bajo las órdenes de Antonio Conte, perdió cierto protagonismo y solo marcó 2 goles entre Copa Italia y Serie A.

“Ahora entiendo por qué decían: ‘En Nápoles se llora dos veces’... Pero no me he ido del todo, porque dejo atrás amigos, recuerdos e historia... una historia que nadie olvidará jamás. Napoli siempre estará conmigo, vaya donde vaya”, expresó en su despedida en redes sociales.

Para esta nueva temporada, Simeone estará bajo las órdenes de Marco Baroni, que curiosamente marcó el gol decisivo para que el Napoli ganara el ‘Scudetto’ de 1990 en la última jornada, el segundo de su historia.

Será el sexto equipo italiano en el que juegue, después de llegar a Europa en 2016 para jugar en el Génova. Después, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Nápoles. Antes, formó parte del River Plate y del Banfield argentinos.

Su debut podría ser el próximo 9 de agosto ante el Valencia. El 18 de agosto, el Torino tendrá su primer compromiso oficial ante el Modena, de Serie B, en Copa Italia.

Torino
Redacción D10
