Dejesús con la mira en el Mundial

Emigdio Dejesús, padre de Ronaldo, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y actualizó informaciones sobre el estado de su hijo. El jugador ya fue dado de alta y sin perder foco apunta a una rápida recuperación para ir al Mundial.

“Recién salió del hospital. Está muy feliz, ahora dijo que va a empezar la recuperación y volver con todo”, comenzó diciendo en la 1080.

Aún se desconocen los detalles de cuándo volverá a la actividad profesional o los cuidados que deberá llevar para volver a jugar, atendiendo a que en casos similares los afectados llegaron a jugar con un casco protector.

“Me dijo ahora empieza la recuperación y después ir al Mundial. Con esa mentalidad está, volver a Lanús y pensar en el Mundial”, subrayó.

Ronaldo Dejesús sufrió un golpe importante en la cabeza en el duelo frente a Huracán por los octavos de final de la Copa Argentina. El zaguero paraguayo sufrió una fisura de cráneo, pero afortunadamente no requirió cirugía, ya fue dado de alta y su proceso de recuperación estará acompañados por estudios médicos para controlar su evolución.

