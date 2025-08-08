08 ago. 2025
Fútbol Internacional

Dejesús con la mira en el Mundial

Ronaldo Dejesús fue dado de alta tras su golpe en la cabeza y sin perder foco ya apunta al Mundial 2026.

Agosto 08, 2025 12:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Gxib3OYWUAA17a7.jpeg

El paraguayo inicia su proceso de recuperación.

Foto: @ClubLanus

Emigdio Dejesús, padre de Ronaldo, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y actualizó informaciones sobre el estado de su hijo. El jugador ya fue dado de alta y sin perder foco apunta a una rápida recuperación para ir al Mundial.

“Recién salió del hospital. Está muy feliz, ahora dijo que va a empezar la recuperación y volver con todo”, comenzó diciendo en la 1080.

Aún se desconocen los detalles de cuándo volverá a la actividad profesional o los cuidados que deberá llevar para volver a jugar, atendiendo a que en casos similares los afectados llegaron a jugar con un casco protector.

“Me dijo ahora empieza la recuperación y después ir al Mundial. Con esa mentalidad está, volver a Lanús y pensar en el Mundial”, subrayó.

Ronaldo Dejesús sufrió un golpe importante en la cabeza en el duelo frente a Huracán por los octavos de final de la Copa Argentina. El zaguero paraguayo sufrió una fisura de cráneo, pero afortunadamente no requirió cirugía, ya fue dado de alta y su proceso de recuperación estará acompañados por estudios médicos para controlar su evolución.

Lanús Paraguayos en el exterior Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Bayern Munich
Fútbol Internacional
Bayern golea al Tottenham y Kane cumple con la ley del ex
El Bayern de Múnich goleó este jueves al Tottenham (4-0) y se proclamó campeón de la duodécima edición de la Copa Telekom disputada en el Allianz Arena (Alemania) y consigue así su segunda victoria de la pretemporada 2025-26.
Agosto 07, 2025 04:53 p. m.
Giovanni Simeone
Fútbol Internacional
Giovanni Simeone ficha por el Torino hasta 2028
El delantero argentino Giovanni Simeone se convirtió este jueves en nuevo jugador del Torino, cedido con compra obligatoria si se cumplen ciertas condiciones, procedente del Napoli, donde militó las últimas tres temporadas y participó en la consecución de dos ‘Scudetti’.
Agosto 07, 2025 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Marc-André ter Stegen
Fútbol Internacional
El Barcelona retira la capitania a Ter Stegen
El FC Barcelona ha anunciado este jueves que ha decidido “retiarle temporalmente la capitanía” al portero Marc-André ter Stegen, “a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento”.
Agosto 07, 2025 10:31 a. m.
 · 
Redacción D10
luis.jpg
Fútbol Internacional
Luis Enrique, gran favorito al trofeo Cruyff
El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, figura como el gran favorito para conseguir el premio Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada, al que también aspira el alemán del Barcelona Hansi Flick, anunciaron este jueves los organizadores.
Agosto 07, 2025 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Gxv5xHbX0AANbov.jpeg
Fútbol Internacional
Claudia Martínez despierta el orgullo nacional
La nominación de la paraguaya Claudia Martínez como mejor jugadora juvenil del mundo generó reacciones.
Agosto 07, 2025 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
ccb57ffe5bd244cbf34159238df59822_XL.jpg
Fútbol Internacional
El ‘Dibu’ repite como candidato al trofeo Yashin
El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez optará a ganar su tercer trofeo Yashin consecutivo a mejor portero del año, al figurar en la lista de candidatos desvelada este jueves por los organizadores en la que también están el español del Arsenal David Raya, el belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak.
Agosto 07, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más