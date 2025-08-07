Bayern golea al Tottenham y Kane cumple con la ley del ex

El equipo dirigido por el entrenador belga, Vincent Kompany, ganó por 4-0 al conjunto inglés vigente campeón la pasada temporada de la Liga Europa, con goles de Harry Kane, Kingsley Coman, Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare.

Kane, de 32 años, que jugó en el Tottenham durante 14 temporadas, cumplió con la ley del ex y anotó el primer gol del encuentro tras un pase largo de Michael Olise. El delantero inglés controló el balón en el área del Tottenham y lo colocó en la escuadra para poner el 1-0 en el minuto 12. Dos minutos después, el máximo goleador de la pasada temporada de la liga alemana, con 26 goles en 31 partidos, falló un penalti.

En la segunda mitad, el Bayern siguió atacando con entusiasmo, mientras que el equipo inglés apenas mostró impulso ofensivo. En el minuto 61, Kingsley Coman puso el segundo tanto en el marcador con un disparo con efecto imparable que entró por la escuadra.

En el minuto 67, Kompany hizo nueve cambios a la vez, entre ellos entró el joven alemán Lennart Karl, quien sustituyó a Coman y marcó el tercer gol del equipo local con un disparo con efecto. No sería la última diana del partido: en el minuto 80, el talento del Campus, Jonah Kusi-Asare sirvió para anotó el último tanto que cerró marcador con 4-0.

El próximo martes, el conjunto bávaro disputará su próximo partido amistoso contra el Grasshopper Club Zúrich suizo.