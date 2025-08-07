07 ago. 2025
Árbitros para un nuevo episodio de la Intermedia

Ya se dio a conocer la lista de árbitros que impartirán justicia en los distintos encuentros por la 21° fecha del torneo de la Intermedia.

Agosto 07, 2025 05:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Intermedia

La 21ª fecha arranca este viernes.

Foto: Gentileza - APF

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de árbitros que estarán en los juegos correspondientes a la 21° jornada de la Intermedia.

Fecha 21

Viernes 8 de agosto

-Deportivo Santaní vs. Encarnación FC

Estadio: Juan José Vázquez.

Horario: 16:00.

Árbitro: Juan López.

Asistentes: Jorge Gómez y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

-Rubio Ñu vs. Deportivo Capiatá

Estadio: La Arboleda.

Horario: 18:30.

Árbitro: Álvaro Gómez.

Asistentes: Aníbal Esteche y César Silva.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

Sábado 9 de agosto

-Guaireña FC vs. Independiente CG

Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 10:00.

Árbitro: José Armoa.

Asistentes: Víctor Dávalos y Paola Fleitas.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

-River Plate vs. Guaraní de Fram

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 10:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Félix Arzamendia y Carlos Sánchez.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Domingo 10 de agosto

-Tacuary FBC vs. Fernando de la Mora

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 10:00.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Francisco Ramos y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

-Pastoreo FC vs. 12 de Junio VH

Estadio: Sol de América de Pastoreo.

Horario: 10:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Marcelo Silva.

Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

Lunes 11 de agosto

-Resistencia SC vs. Sol de América

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 16:00.

Árbitro: Óscar Barrios.

Asistentes: Armindo Rojas y Carlos Valdovinos.

Cuarto árbitro: José Franco.

-Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Gunther Vögel.

Horario: 18:30.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Tania Martínez.

Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

