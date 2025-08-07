Árbitros para un nuevo episodio de la Intermedia

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de árbitros que estarán en los juegos correspondientes a la 21° jornada de la Intermedia.
Fecha 21
Viernes 8 de agosto
-Deportivo Santaní vs. Encarnación FC
Estadio: Juan José Vázquez.
Horario: 16:00.
Árbitro: Juan López.
Asistentes: Jorge Gómez y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
-Rubio Ñu vs. Deportivo Capiatá
Estadio: La Arboleda.
Horario: 18:30.
Árbitro: Álvaro Gómez.
Asistentes: Aníbal Esteche y César Silva.
Cuarto árbitro: Juan Jara.
Sábado 9 de agosto
-Guaireña FC vs. Independiente CG
Estadio: Parque del Guairá.
Horario: 10:00.
Árbitro: José Armoa.
Asistentes: Víctor Dávalos y Paola Fleitas.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
-River Plate vs. Guaraní de Fram
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 10:00.
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Félix Arzamendia y Carlos Sánchez.
Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.
Domingo 10 de agosto
-Tacuary FBC vs. Fernando de la Mora
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 10:00.
Árbitro: Marcos Galeano.
Asistentes: Francisco Ramos y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.
-Pastoreo FC vs. 12 de Junio VH
Estadio: Sol de América de Pastoreo.
Horario: 10:00.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Marcelo Silva.
Cuarto árbitro: Pedro Baranda.
Lunes 11 de agosto
-Resistencia SC vs. Sol de América
Estadio: Tomás Beggan Correa.
Horario: 16:00.
Árbitro: Óscar Barrios.
Asistentes: Armindo Rojas y Carlos Valdovinos.
Cuarto árbitro: José Franco.
-Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Gunther Vögel.
Horario: 18:30.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Jesús Alcaraz y Tania Martínez.
Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.