08 ago. 2025
Fútbol Internacional

Diego León desfilará ante la afición en Old Trafford

El sábado será el último juego amistoso del Manchester United y Diego León, así como los otros fichajes, serán presentados ante la afición en el mítico Old Trafford.

Agosto 08, 2025 02:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego León

Diego León tendría minutos ante la Fiorentina.

Foto: Gentileza - Manchester United

Diego León conoceré el calor de la afición del Manchester United este sábado, previo al juego amistoso con la Fiorentina. El paraguayo y los otros refuerzos del conjunto inglés serán presentados en Old Trafford.

Si bien fue adquirido por el Manchester United durante el arranque del año, recién para el segundo semestre viajó a Inglaterra y se acopló con el grupo. El joven de 18 años ya tuvo minutos en tres de los cuatros juegos que disputó el elenco dirigido por Ruben Amorim.

Un jugador con mucho talento

Uno de los referentes del Manchester United, Matthijs de Ligt, valoró la contratación que hizo su equipo y obviamente habló de Diego León: “Diego es un poco más joven, pero también es un jugador con mucho talento”.

Es muy fuerte, muy físico. Obviamente, viene de un sistema diferente, así que probablemente sea menos táctico. Pero tiene todas las habilidades físicas y técnicas para convertirse en un jugador realmente bueno”, aseveró.

Diego es un chico muy joven que aporta mucha energía, mucho entusiasmo y por hacerlo bien, y además es una buena incorporación para la competición en nuestro equipo”, sentenció. El duelo amistoso del Manchester United ante la Fiorentina arrancará a las 8:45.

Diego León Manchester United
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Intermedia
Fútbol Internacional
Árbitros para un nuevo episodio de la Intermedia
Ya se dio a conocer la lista de árbitros que impartirán justicia en los distintos encuentros por la 21° fecha del torneo de la Intermedia.
Agosto 07, 2025 05:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Bayern Munich
Fútbol Internacional
Bayern golea al Tottenham y Kane cumple con la ley del ex
El Bayern de Múnich goleó este jueves al Tottenham (4-0) y se proclamó campeón de la duodécima edición de la Copa Telekom disputada en el Allianz Arena (Alemania) y consigue así su segunda victoria de la pretemporada 2025-26.
Agosto 07, 2025 04:53 p. m.
Giovanni Simeone
Fútbol Internacional
Giovanni Simeone ficha por el Torino hasta 2028
El delantero argentino Giovanni Simeone se convirtió este jueves en nuevo jugador del Torino, cedido con compra obligatoria si se cumplen ciertas condiciones, procedente del Napoli, donde militó las últimas tres temporadas y participó en la consecución de dos ‘Scudetti’.
Agosto 07, 2025 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Marc-André ter Stegen
Fútbol Internacional
El Barcelona retira la capitania a Ter Stegen
El FC Barcelona ha anunciado este jueves que ha decidido “retiarle temporalmente la capitanía” al portero Marc-André ter Stegen, “a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento”.
Agosto 07, 2025 10:31 a. m.
 · 
Redacción D10
luis.jpg
Fútbol Internacional
Luis Enrique, gran favorito al trofeo Cruyff
El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, figura como el gran favorito para conseguir el premio Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada, al que también aspira el alemán del Barcelona Hansi Flick, anunciaron este jueves los organizadores.
Agosto 07, 2025 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Gxv5xHbX0AANbov.jpeg
Fútbol Internacional
Claudia Martínez despierta el orgullo nacional
La nominación de la paraguaya Claudia Martínez como mejor jugadora juvenil del mundo generó reacciones.
Agosto 07, 2025 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más