Diego León desfilará ante la afición en Old Trafford

Diego León conoceré el calor de la afición del Manchester United este sábado, previo al juego amistoso con la Fiorentina. El paraguayo y los otros refuerzos del conjunto inglés serán presentados en Old Trafford.

Si bien fue adquirido por el Manchester United durante el arranque del año, recién para el segundo semestre viajó a Inglaterra y se acopló con el grupo. El joven de 18 años ya tuvo minutos en tres de los cuatros juegos que disputó el elenco dirigido por Ruben Amorim.

Un jugador con mucho talento

Uno de los referentes del Manchester United, Matthijs de Ligt, valoró la contratación que hizo su equipo y obviamente habló de Diego León: “Diego es un poco más joven, pero también es un jugador con mucho talento”.

“Es muy fuerte, muy físico. Obviamente, viene de un sistema diferente, así que probablemente sea menos táctico. Pero tiene todas las habilidades físicas y técnicas para convertirse en un jugador realmente bueno”, aseveró.

“Diego es un chico muy joven que aporta mucha energía, mucho entusiasmo y por hacerlo bien, y además es una buena incorporación para la competición en nuestro equipo”, sentenció. El duelo amistoso del Manchester United ante la Fiorentina arrancará a las 8:45.