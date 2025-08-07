07 ago. 2025
El Al Nassr golea al Rio Ave con un triplete de Cristiano Ronaldo

El delantero portugués Cristiano Ronaldo marcó un triplete en el amistoso del Al Nassr.

Agosto 07, 2025 07:10 p. m. • 
cristiano ronaldo triplete.jpg

Cristiano Ronaldo celebra un gol del Al Nassr.

Foto: Gentileza

El Al Nassr saudí goleó este jueves 4-0 al Rio Ave portugués con un triplete de Cristiano Ronaldo y dos asistencias de Joao Félix en un amistoso jugado en el estadio del ALgarve.

El delantero luso del Al Nassr fue la estrella en Faro con tres tantos, que anotó en los minutos 44, 63 y 68 (éste de penalti). Antes abrió la cuenta para el equipo de Jorge Jesús el francés Mohamed Simakan.

João Félix también jugó como titular y no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano. Además recibió la falta en el área que dio lugar al penalti convertido por el astro portugués en el 4-0. EFE

