El Barcelona retira la capitania a Ter Stegen

El FC Barcelona ha anunciado este jueves que ha decidido “retiarle temporalmente la capitanía” al portero Marc-André ter Stegen, “a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento”.

Ter Stegen pretende recuperarse en tres meses y pelear por la titularidad.

Foto: Gentileza - Marc-André ter Stegen

“Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo”, añade en un comunicado el Barça, que precisa que la decisión ha sido “consensuada con la dirección deportiva y el equipo técnico”.

Ter Stegen ha acudido esta mañana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a un “control médico rutinario” de su lesión, según han explicado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

El meta alemán fue reintervenido, el pasado 29 de julio en Burdeos, de la lesión lumbar de la que ya se operó en 2023, mientras la plantilla se encontraba de gira por Asia.

El propio Ter Stegen anunció un período estimado de recuperación de tres meses antes de la intervención, algo que no sentó bien al Barça, que pretende liberar el 80% de las ficha del jugador para inscribir al portero Joan García alegando una lesión de larga duración del teutón, lo que pasa por que su baja supere los cuatro meses.

La negativa del guardameta a firmar la autorización para que el club presente su informe médico ante la Comisión Médica de LaLiga para que pueda evaluar su situación y la decisión de este de expedientarlo han tensado más la cuerda entre ambas partes, a once días del inicio de la competición.

El último capítulo ha sido la decisión del Barcelona de retirarle la capitanía al internacional germano, a quien aún le quedan tres años de contrato.

Por su parte, Ter Stegen pretende recuperarse en tres meses y pelear con Joan García y Wojciech Szczesny por la titularidad, ya que tiene claro que quiere disputar como portero titular de la selección alemana el próximo Mundial.

