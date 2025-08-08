08 ago. 2025
Fútbol Internacional

Estudiantes gana en la previa del duelo con Cerro

Estudiantes de La Plata, rival de Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores, venció a Independiente Rivadavia en el fútbol argentino.

Agosto 08, 2025 07:59 a. m. • 
Por Redacción D10
20250808_075324.jpg

Leandro González Pires, defensor de Estudiantes de La Plata.

Estudiantes de La Plata derrotó este jueves por 2-1 a Independiente Rivadavia en el comienzo de la cuarta jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino y con el liderato provisional del Grupo B se alista para el duelo copero ante Cerro Porteño.

Estudiantes lidera la Zona A del fútbol argentino con 9 puntos. Había arrancado con derrota la primera fecha pero luego se repuso y encadenó tres triunfos al hilo y llega confiado para medir a Cerro Porteño este miércoles a las 19:00 en La Nueva Olla.

Santiago Arzamendia estuvo en el banco de suplentes de Estudiantes, pero no ingresó. Alex Arce fue titular en la visita y reemplazado al término del primer tiempo.

Gimnasia y Esgrima derrotó por 1-2 a Godoy Cruz y San Lorenzo venció 1-0 a Vélez Sarsfield.

La cuarta jornada estará marcada por los clásicos cruzados del sábado: Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Racing Club y River Plate visitará a Independiente en Avellaneda. EFE

