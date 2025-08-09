09 ago. 2025
Fútbol Internacional

Diego León recibe la bienvenida en Old Trafford

El jugador paraguayo Diego León fue presentado este sábado en el mítico Old Trafford del Manchester United.

Agosto 09, 2025 01:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Gx6exxxXAAAvPvk.jpeg

El paraguayo recibió una cálida bienvenida.

Foto: Gentileza.

El joven jugador paraguayo Diego León vivió este sábado una jornada de ensueño al ser oficialmente presentado en su nueva casa, el mítico estadio de Old Trafford, de los Diablos Rojos del Manchester United.

El acto fue realizado en la previa al lance amistoso frente a la Fiorentina, en donde además fueron presentados los demás refuerzos del equipo dirigido técnicamente por el portugués Rúben Amorim.

León ingreso al campo y recibió una cálida bienvenida de lo simpatizantes del equipo. El paraguayo no tuvo minutos en este encuentro, que terminó con la victoria en penales del equipo local.

El lateral tuvo minutos en los amistosos frente al Leeds, el West Ham y el Bournemouth, sin embargo no estuvo frente al Everton y este duelo frente a Fiorentina.

Diego León Manchester United Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
cristiano ronaldo triplete.jpg
Fútbol Internacional
El Al Nassr golea al Rio Ave con un triplete de Cristiano Ronaldo
El delantero portugués Cristiano Ronaldo marcó un triplete en el amistoso del Al Nassr.
Agosto 07, 2025 07:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Intermedia
Fútbol Internacional
Árbitros para un nuevo episodio de la Intermedia
Ya se dio a conocer la lista de árbitros que impartirán justicia en los distintos encuentros por la 21° fecha del torneo de la Intermedia.
Agosto 07, 2025 05:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Bayern Munich
Fútbol Internacional
Bayern golea al Tottenham y Kane cumple con la ley del ex
El Bayern de Múnich goleó este jueves al Tottenham (4-0) y se proclamó campeón de la duodécima edición de la Copa Telekom disputada en el Allianz Arena (Alemania) y consigue así su segunda victoria de la pretemporada 2025-26.
Agosto 07, 2025 04:53 p. m.
Giovanni Simeone
Fútbol Internacional
Giovanni Simeone ficha por el Torino hasta 2028
El delantero argentino Giovanni Simeone se convirtió este jueves en nuevo jugador del Torino, cedido con compra obligatoria si se cumplen ciertas condiciones, procedente del Napoli, donde militó las últimas tres temporadas y participó en la consecución de dos ‘Scudetti’.
Agosto 07, 2025 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Marc-André ter Stegen
Fútbol Internacional
El Barcelona retira la capitania a Ter Stegen
El FC Barcelona ha anunciado este jueves que ha decidido “retiarle temporalmente la capitanía” al portero Marc-André ter Stegen, “a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento”.
Agosto 07, 2025 10:31 a. m.
 · 
Redacción D10
luis.jpg
Fútbol Internacional
Luis Enrique, gran favorito al trofeo Cruyff
El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, figura como el gran favorito para conseguir el premio Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada, al que también aspira el alemán del Barcelona Hansi Flick, anunciaron este jueves los organizadores.
Agosto 07, 2025 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más