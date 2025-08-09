Diego León recibe la bienvenida en Old Trafford

El joven jugador paraguayo Diego León vivió este sábado una jornada de ensueño al ser oficialmente presentado en su nueva casa, el mítico estadio de Old Trafford, de los Diablos Rojos del Manchester United.

El acto fue realizado en la previa al lance amistoso frente a la Fiorentina, en donde además fueron presentados los demás refuerzos del equipo dirigido técnicamente por el portugués Rúben Amorim.

León ingreso al campo y recibió una cálida bienvenida de lo simpatizantes del equipo. El paraguayo no tuvo minutos en este encuentro, que terminó con la victoria en penales del equipo local.

El lateral tuvo minutos en los amistosos frente al Leeds, el West Ham y el Bournemouth, sin embargo no estuvo frente al Everton y este duelo frente a Fiorentina.