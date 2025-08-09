Ciclónica remontada del General Caballero JLM

Con la necesidad de seguir sumando para escaparse de la zona del descenso, el General Caballero JLM recibió en la séptima fecha a un rival complicado, como lo es el Sportivo Ameliano, cuyo arranque de campeonato no fue el deseado a raíz del fixture que le tocó.

El conjunto asunceno buscó la portería adversaria de entrada. El primer aviso lo envió Elías Sarquis, a los 5’, luego de un error defensivo en la salida local. Si bien antes del gol visitante el Rojo exigió a Miguel Martínez con un tiro de Jorge Armoa, sobre el terreno de juego era claro el dominio del conjunto azul.

El saque lateral se convirtió en algo clave para los dos tantos del Sportivo Ameliano. Elvio Vera comandó el avance y habilitó a Fredy Vera, quien sirvió el centro para que Elías Sarquis empujara la pelota en la boca del arco a los 22’.

A los 28’ el balón llegó hasta el área local y un Gabriel Molinas sorprendido no supo controlarlo, momento aprovechado por Elvio Vera para poner el 0-2 en el marcador. A partir de este gol, el equipo de Humberto García le cedió la responsabilidad al cuadro dueño de casa.

El portero del club capitalino comenzó a intervenir más para evitar el descuento. En el complemento, el General Caballero JLM fue absoluto dominador ante un equipo que apostó por el contragolpe.

A los 55’, Miguel Martínez protagonizó una salvada milagrosa tras la peinada de Silvio Torales. Sin embargo, ya nada pudo hacer cuando Clementino González conectó un centro largo con cabezazo colocado a los 71’ para instalar el 1-2.

El gol despertó aún más las ganas del local y a los 75’ celebró el empate: Miguel Martínez no pudo controlar el frentazo de Richard Cabrera que Richard Salinas, atento, concretó el 2-2. El empate no sació a General Caballero JLM y cuando se jugaba el segundo minuto de adición, de los 12 que dio Blas Romero, el recién ingresado Ronald Roa desató la alegría en el Ka’arendy con el 3-2 final, así como se definió el superclásico en la jornada pasada.

General Caballero JLM, que sigue invicto con Humberto Ovelar, sumó tres puntos importantes en su lucha por mantenerse en la categoría frente a un Sportivo Ameliano que está en la penúltima posición de la tabla.