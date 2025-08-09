09 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Ciclónica remontada del General Caballero JLM

General Caballero JLM reaccionó con todo para superar por 3-2 al Sportivo Ameliano en el estadio Ka’arendy. El Rojo, que estaba cayendo 0-2, se despertó en el complemento para revertir el resultado y clavar una victoria en tiempo de adición.

Agosto 09, 2025 06:02 p. m. • 
Por Redacción D10
General Caballero JLM

Richard Salinas puso el 2-2 transitorio.

Foto: Gentileza - APF

Con la necesidad de seguir sumando para escaparse de la zona del descenso, el General Caballero JLM recibió en la séptima fecha a un rival complicado, como lo es el Sportivo Ameliano, cuyo arranque de campeonato no fue el deseado a raíz del fixture que le tocó.

El conjunto asunceno buscó la portería adversaria de entrada. El primer aviso lo envió Elías Sarquis, a los 5’, luego de un error defensivo en la salida local. Si bien antes del gol visitante el Rojo exigió a Miguel Martínez con un tiro de Jorge Armoa, sobre el terreno de juego era claro el dominio del conjunto azul.

El saque lateral se convirtió en algo clave para los dos tantos del Sportivo Ameliano. Elvio Vera comandó el avance y habilitó a Fredy Vera, quien sirvió el centro para que Elías Sarquis empujara la pelota en la boca del arco a los 22’.

A los 28’ el balón llegó hasta el área local y un Gabriel Molinas sorprendido no supo controlarlo, momento aprovechado por Elvio Vera para poner el 0-2 en el marcador. A partir de este gol, el equipo de Humberto García le cedió la responsabilidad al cuadro dueño de casa.

El portero del club capitalino comenzó a intervenir más para evitar el descuento. En el complemento, el General Caballero JLM fue absoluto dominador ante un equipo que apostó por el contragolpe.

A los 55’, Miguel Martínez protagonizó una salvada milagrosa tras la peinada de Silvio Torales. Sin embargo, ya nada pudo hacer cuando Clementino González conectó un centro largo con cabezazo colocado a los 71’ para instalar el 1-2.

El gol despertó aún más las ganas del local y a los 75’ celebró el empate: Miguel Martínez no pudo controlar el frentazo de Richard Cabrera que Richard Salinas, atento, concretó el 2-2. El empate no sació a General Caballero JLM y cuando se jugaba el segundo minuto de adición, de los 12 que dio Blas Romero, el recién ingresado Ronald Roa desató la alegría en el Ka’arendy con el 3-2 final, así como se definió el superclásico en la jornada pasada.

General Caballero JLM, que sigue invicto con Humberto Ovelar, sumó tres puntos importantes en su lucha por mantenerse en la categoría frente a un Sportivo Ameliano que está en la penúltima posición de la tabla.

Torneo Clausura Sportivo Ameliano General Caballero de JLM
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
Los jueces para la séptima fecha del Clausura
Este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la nómina de jueces para la séptima fecha del Torneo Clausura.
Agosto 07, 2025 05:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Notario
Fútbol Paraguayo
El goleador español que llega al Sportivo Trinidense
El Sportivo Trinidense anunciará en los próximos días el fichaje del goleador español con sangre paraguaya, Alejandro Notario.
Agosto 07, 2025 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Ramón Díaz
Fútbol Paraguayo
“Me parece mucha pichadura”, dijo Luis Pettengill sobre los Díaz
Luis Pettengill calificó de “pichadura” por parte de los técnicos de Olimpia, Ramón Díaz y Emiliano Díaz acerca del penal cobrado para Cerro Porteño. Indica que “la mala onda vino de los técnicos tratando de justificarse”.
Agosto 07, 2025 12:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
“Correcta decisión”: el penal a favor de Cerro en el superclásico
VIDEO. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó el material con el análisis arbitral sobre las jugadas polémicas de la sexta fecha del Torneo Clausura, y obviamente, está el penal a favor de Cerro Porteño en el superclásico.
Agosto 06, 2025 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Ameliano
Fútbol Paraguayo
Héctor Melgarejo: “Ahora sí empieza nuestro campeonato”
En las seis fechas jugadas, el Sportivo Ameliano ya tuvo que jugar con los cuatro grandes del fútbol y la cosecha de puntos fue escasa. Ante esto, el presidente Héctor Melgarejo indicó: “Ahora sí empieza nuestro campeonato”.
Agosto 06, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
La séptima, desde el viernes
A partir del viernes, la séptima fecha del Torneo Clausura comenzará a jugarse con dos compromisos del que se destaca el cotejo del líder e invicto Cerro Porteño ante su vecino Nacional.
Agosto 06, 2025 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más