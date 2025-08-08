08 ago. 2025
Fútbol Internacional

Darwin Núñez, a punto de dejar el Liverpool

El uruguayo Darwin Núñez está muy cerca de dejar el Liverpool inglés y fichar por el Al Hilal saudí, según adelantó este viernes su actual entrenador, Arne Slot, quien, no obstante, aclaró que no hay contratos firmados y que hay que esperar “algunos días”.

Agosto 08, 2025 11:26 a. m. • 
Por Redacción D10
nnuez.jpg

Darwin Núñez también migraría al fútbol saudí.

“Darwin puede que efectivamente se vaya, pero no se ha firmado todo, así que tendréis que esperar unos días hasta que se complete. Pero sí, hay una posibilidad de que se vaya”, dijo el entrenador holandés del Liverpool en la rueda de prensa previa a la Community Shield que se disputa este domingo contra el Crystal Palace en Wembley.

Previsiblemente, el delantero uruguayo, de 26 años y que ha pasado tres temporadas en el Liverpool, se marchará al fútbol saudí por 46 millones de libras (53 millones de euros).

Su salida, casi cantada desde el invierno pasado, sirve al Liverpool para cuadrar las cuentas en un verano en el que han desembolsado 300 millones en traspasos como los de Florian Wirtz (125), Hugo Etikité (95), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40).

En el capítulo de ventas, los de Arne Slot han ingresado 200 millones, entre Luis Díaz (70), Jarrel Quansah (35), Caoimhim Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold (10), Tyler Morton (10), y el ya mencionado Darwin Núñez.

Con estos ingresos, y con unas cuentas saneadas y a rebosar tras apenas gastarse 17 millones en los dos últimos mercados, el Liverpool pretende ahora cerrar la operación de Alexander Isak, por el que ya ofrecieron más de 120 millones hace unos días y por el que el Newcastle, por el momento, no está dispuesto a negociar.

Curiosamente, el fondo de inversión de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés), es propietario tanto del Newcastle como del Al Hilal.

Darwin Núñez Liverpool Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Giovanni Simeone
Fútbol Internacional
Giovanni Simeone ficha por el Torino hasta 2028
El delantero argentino Giovanni Simeone se convirtió este jueves en nuevo jugador del Torino, cedido con compra obligatoria si se cumplen ciertas condiciones, procedente del Napoli, donde militó las últimas tres temporadas y participó en la consecución de dos ‘Scudetti’.
Agosto 07, 2025 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Marc-André ter Stegen
Fútbol Internacional
El Barcelona retira la capitania a Ter Stegen
El FC Barcelona ha anunciado este jueves que ha decidido “retiarle temporalmente la capitanía” al portero Marc-André ter Stegen, “a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento”.
Agosto 07, 2025 10:31 a. m.
 · 
Redacción D10
luis.jpg
Fútbol Internacional
Luis Enrique, gran favorito al trofeo Cruyff
El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, figura como el gran favorito para conseguir el premio Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada, al que también aspira el alemán del Barcelona Hansi Flick, anunciaron este jueves los organizadores.
Agosto 07, 2025 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Gxv5xHbX0AANbov.jpeg
Fútbol Internacional
Claudia Martínez despierta el orgullo nacional
La nominación de la paraguaya Claudia Martínez como mejor jugadora juvenil del mundo generó reacciones.
Agosto 07, 2025 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
ccb57ffe5bd244cbf34159238df59822_XL.jpg
Fútbol Internacional
El ‘Dibu’ repite como candidato al trofeo Yashin
El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez optará a ganar su tercer trofeo Yashin consecutivo a mejor portero del año, al figurar en la lista de candidatos desvelada este jueves por los organizadores en la que también están el español del Arsenal David Raya, el belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak.
Agosto 07, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
UEFA EURO 2024 semi-finals - Spain vs France
Fútbol Internacional
Lamine Yamal repite como candidato al trofeo Kopa al que también aspiran Cubarsí y Huijsen
El español Lamine Yamal, ganador del trofeo Kopa, el Balón de Oro de menores de 21 años, en 2024 repite entre los candidatos para el de 2025, al que también opta por segundo año consecutivo su compatriota y compañero en el Barcelona Pau Cubarsí, además del madridista Dean Huijsen, indicaron este jueves los organizadores.
Agosto 07, 2025 08:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más