08 ago. 2025
Fútbol Internacional

Deuda de 30 millones de euros con una TV divide el fútbol chileno y amenaza su futuro

El Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile inició este jueves una reunión con el objetivo de hallar una solución a la deuda de unos 30 millones de euros contraída con el canal de televisión TNT Sports, que ha puesto en jaque el futuro de un fútbol chileno dividido.

Agosto 08, 2025 10:41 a. m. • 
Por Redacción D10
GuPPIxMX0AAFQ1c.jpeg

El fútbol chileno se encuentra en crisis.

Una sentencia judicial ratificada días atrás luego de años de litigio obliga a la ANFP a indemnizar al citado canal por la suspensión de 25 partidos de liga entre 2019 y 2020 -cancelados por la revuelta social y el inicio de la pandemia-, incluidos “los intereses corrientes calculados y aquellos se devenguen hasta el pago efectivo de la deuda”.

Un varapalo para una institución que ya de por sí está quebrada, pero también una oportunidad para reformar un modelo de competición y de explotación de los derechos audiovisuales que es injusto y adultera la competición al favorecer con una parte mayor del pastel a los tres equipos considerados grandes.

Las opciones que barajan los presidentes reunidos en la ciudad costera de Viña del Mar caminan, sin embargo, en una dirección diferente, con los clubes divididos.

La propuesta que cuenta con más apoyo es la de incrementar el número de partidos oficiales a jugar cada temporada. Y ahí surge la mayor controversia.

Los representantes de los clubes más favorecidos por el reparto de los derechos de televisión -entre ellos Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica- prefieren recuperar el sistema de play-off -formato abandonado en 2012- para dilucidar el campeón tanto de la apertura y la clausura, y dejar así como está el actual reparto de dinero.

Incuso se abren a la opción de modificar el sistema de la Supercopa de Chile para convertir la final en un cuadrangular, como ha hecho la federación española de fútbol para contentar a Arabia Saudí.

Los clubes más modestos prefieren, no obstante, que se aumente el número de equipos que disputan la liga -actualmente es de 16- lo que obligaría a negociar un nuevo reparto de dinero.

Un movimiento similar al que hizo el fútbol argentino, que formó dos grupos con un total de 30 equipos en la máxima división del fútbol nacional, y que con toda probabilidad favorecería la competitividad del fútbol chileno al consignar un reparto más equitativo de los derechos de la televisión.

“Lo primero es cambiar el sistema de campeonatos. Tenemos que aumentar la cantidad de clubes y al mediano o corto plazo sacar la Segunda División”, expuso ante sus colegas el presidente de Limache, César Villegas, quien ya en el pasado quiso optar a la presidencia de una ANFP dividida y en crisis.

La tercera propuesta, que al igual que la primera tiene más posibilidades de salir adelante, es que sean los clubes los que abonen la multa a plazos, descontando una parte proporcional del dinero que reciben cada uno de ellos por la televisión.

Esta opción adelgazaría sus ya enflaquecidas arcas y afectaría al desarrollo del fútbol formativo, que ya en la actualidad apenas recibe fondos para formar a futuras estrellas de un país sumido en una grave crisis deportiva.

Chile Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Marc-André ter Stegen
Fútbol Internacional
El Barcelona retira la capitania a Ter Stegen
El FC Barcelona ha anunciado este jueves que ha decidido “retiarle temporalmente la capitanía” al portero Marc-André ter Stegen, “a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento”.
Agosto 07, 2025 10:31 a. m.
 · 
Redacción D10
luis.jpg
Fútbol Internacional
Luis Enrique, gran favorito al trofeo Cruyff
El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, figura como el gran favorito para conseguir el premio Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada, al que también aspira el alemán del Barcelona Hansi Flick, anunciaron este jueves los organizadores.
Agosto 07, 2025 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Gxv5xHbX0AANbov.jpeg
Fútbol Internacional
Claudia Martínez despierta el orgullo nacional
La nominación de la paraguaya Claudia Martínez como mejor jugadora juvenil del mundo generó reacciones.
Agosto 07, 2025 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
ccb57ffe5bd244cbf34159238df59822_XL.jpg
Fútbol Internacional
El ‘Dibu’ repite como candidato al trofeo Yashin
El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez optará a ganar su tercer trofeo Yashin consecutivo a mejor portero del año, al figurar en la lista de candidatos desvelada este jueves por los organizadores en la que también están el español del Arsenal David Raya, el belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak.
Agosto 07, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
UEFA EURO 2024 semi-finals - Spain vs France
Fútbol Internacional
Lamine Yamal repite como candidato al trofeo Kopa al que también aspiran Cubarsí y Huijsen
El español Lamine Yamal, ganador del trofeo Kopa, el Balón de Oro de menores de 21 años, en 2024 repite entre los candidatos para el de 2025, al que también opta por segundo año consecutivo su compatriota y compañero en el Barcelona Pau Cubarsí, además del madridista Dean Huijsen, indicaron este jueves los organizadores.
Agosto 07, 2025 08:46 a. m.
 · 
Redacción D10
GrQ8dLlXAAAT5ML.jfif
Fútbol Internacional
Histórico: Claudia Martínez nominada al Trofeo Kopa
La futbolista paraguaya Claudia Martínez recibió este jueves la nominación al premio de mejor jugadora juvenil del mundo.
Agosto 07, 2025 08:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más