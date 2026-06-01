01 jun. 2026
Selección Paraguaya

Lo que dijo Ángel Romero tras quedar fuera del Mundial 2026

Ángel Romero se expresó públicamente tras no estar en la lista de convocados de Gustavo Alfaro para el Mundial.

Junio 01, 2026 01:37 p. m.
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Ángel Romero no jugará el Mundial 2026.

Foto: Archivo.

La publicación de la lista definitiva de convocados de la Selección Paraguaya para el Mundial 2026 dejó algunas sorpresas y una de las más comentadas fue la ausencia de Ángel Romero. El delantero de Boca Juniors finalmente no integra la nómina de 26 futbolistas elegidos por Gustavo Alfaro para representar a la Albirroja en la máxima cita del fútbol mundial.

Romero era uno de los jugadores que peleaba por un lugar en el plantel final junto a otros nombres de experiencia. Sin embargo, el cuerpo técnico optó por otras variantes y el atacante quedó fuera de la convocatoria, poniendo fin a sus aspiraciones de disputar una nueva Copa del Mundo con Paraguay.

Horas después de conocerse la lista oficial, el futbolista utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dirigido a la afición paraguaya, a sus compañeros y a toda la delegación que viajará al certamen.

“Más de una década tengo el honor de vestir y defender a la selección paraguaya, especialmente en uno de los periodos más difíciles de nuestra historia”, expresó el delantero, recordando su extenso recorrido con la camiseta albirroja.

Romero admitió que tenía la ilusión de formar parte del plantel mundialista y reconoció la tristeza que le genera perderse una oportunidad tan especial. “Hubiera sido muy especial para mí poder vivir este momento y disputar el Mundial con mi país”, señaló.

No obstante, el atacante también mostró respeto por la determinación adoptada por el entrenador. “Pero el fútbol es así. Son decisiones que no dependen de uno solo. Podemos compartirlas o no, pero siempre debemos respetarlas”, manifestó.

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La publicación de Ángel Romero en Instagram.

El experimentado jugador destacó además el orgullo que siente por haber sido parte del proceso clasificatorio que permitió a Paraguay volver a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

“Me llena de alegría ver a nuestra selección volver a un Mundial después de 16 años”, escribió, dejando en claro que su respaldo al equipo nacional permanece intacto pese a no haber sido incluido en la lista.

Finalmente, Romero cerró su mensaje con palabras de aliento para el grupo que representará al país en Norteamérica. “Antes que jugador de fútbol tengo el orgullo de ser paraguayo. Les deseo el mayor de los éxitos a mis compañeros y a toda la delegación”, concluyó.

De esta manera, uno de los referentes más importantes de la última década en la Selección Paraguaya se despidió del sueño mundialista con un mensaje cargado de respeto, agradecimiento y apoyo a la Albirroja, que buscará ser protagonista en su regreso a la máxima competencia del fútbol internacional.

Ángel Romero Mundial FIFA 2026 Albirroja
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